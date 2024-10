La millor actuació de la història dels Castellers del Vilafranca del Concurs per tenir la 13a

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Verds són animals competitius. Com més es complica la cosa més a gust es troben i els agrada la pressió. Després d’un inici «plàcid» amb el 3de10fm, van perdre el lideratge del Concurs en favor de la Jove de Tarragona però lluny de posar-se nerviosos van seguir el seu pla previst des de feia moltes setmanes. Per assolir la victòria van treure el millor del repertori amb un castell que només està al seu abast, el 9de9f, i l’altre castell bàsic de 10 que fins el moment només havien fet dues vegades l’any 2016 per Sant Fèlix i el Concurs, el primer carregat i el segon descarregat. Es van quedar molt a prop de la millor actuació mai vista a la Tarraco Arena que també van fer ells el 2016: 3de10fm, 4de10f i 2de8sf car- regat el 2016.

Després d’assaborir el triomf i celebrar-lo tenen a l’horitzó la diada de Tots Sants amb el reptes pendents de descarregar-ho tot i, si poden, afegir un pilar de mèrit. El que semblava inabastable, els Castellers de Vilafranca ho podrien convertir en realitat. No és gens fàcil, però sense la pressió del certamen podrien tornar a escriure amb lletres d’or una altra pàgina de la història.