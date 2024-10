Les eleccions de la Sang se celebraran el 29 de novembre amb el cens actualitzat

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Congregació de la Sang de Tarragona ja ha arrencat la maquinària per, després de polèmiques i incerteses, celebrar eleccions. Segons s’indica des de l’Arquebisbat, els comicis per a escollir els càrrecs seglars de la Junta directiva se celebraran el 29 de novembre.

«S’està complint amb tots els procediments i terminis que marquen els estatuts», expliquen des de l’Arquebisbat. Alfred Ventosa, advocat, va ser nomenat per l’arquebisbe Joan Planellas com a comissari delegat per a la convocatòria d’eleccions, i és l’home que s’està encarregant de seguir la norma. En aquest sentit, una de les qüestions que més crítiques va aixecar en un sector de la congregació vers l’anterior prefecte de la congregació, mossèn Queraltó, va ser la gestió sobre el cens electoral.

Regularització

Alguns congregants van denunciar que no s’actualitzés el cens i que no s’enviessin les convocatòries per correu postal, com s’ha fet tradicionalment. Ara, Ventosa ho està revertint. «Hi ha molta gent que està regularitzant la seva situació dintre la congregació», indiquen des de l’Arquebisbat. El cens es podrà consultar presencialment els dissabtes 19 i 26 d’octubre, de les 11 h. a les 13.00 h, a la seu de la Congregació o bé telemàticament sol·licitant-ho a l’adreça electrònica lasang@lasangtarragona.cat.

Mateixos candidats

Paral·lelament, també fins al dia 30 d’octubre, estarà obert el període per a la presentació de candidatures, que hauran de cobrir els càrrecs de sotsprefecte, majorals primer, segon i tercer, secretari, sotssecretari i de 6 a 12 vocals.

Tot indica que les dues candidatures que es van presentar als comicis inicials, abans de la suspensió, ho tornaran a fer. En aquest cas, hi haurà una llista continuista amb la feina de Queraltó, liderada per Ramon Mullerat, i una llista de renovació a la direcció, liderada per Maria Grau.

Les candidatures, que caldrà lliurar per escrit, es podran presentar de la mateixa manera que s’ha dit que es podrà consultar el cens electoral. A més, també es podran presentar a la Secretaria General de l’Arquebisbat de Tarragona, de dilluns a divendres feiners, de 9 a 13 h. Cal destacar que la Junta Electoral ja ha quedat constituïda. Comença el compte enrere per veure qui liderarà la Sang.