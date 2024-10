La Jove de Tarragona va somiar novament amb la victòria

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

La Colla Jove Xiquets de Tarragona va tornar a ser una colla feliç. Per Santa Tecla van reajustar objectius per arribar amb força a la Tarraco Arena i ja des de la primera ronda es va veure que podria ser un gran dia. De fet, durant un parell de rondes va liderar el Concurs i va començar a especular si un quart castell els podria servir per seguir en la lluita. Verds i Vella es van encarregar d’aigualir aquest somni, però el que van fer a la segona ronda els ha de quedar gravat a la seva memòria.

Tornar a descarregar el 3de10fm els ha de servir per confirmar que poden aspirar a tot. Era una espineta clavada des de que el van descarregar al Vendrell l’any 2016. Tornar a completar-lo els ha de servir per confirmar que poden aspirar a tot. Tenen la gent per aguantar-ho tot i fan un treball excel·lent en els folres i les manilles com van demostrar amb el 2 de 9 d’entrada i amb el castell de 10. Ara han de recuperar la confiança també amb el 5de9f, el seu castell bandera, que va tornar a quedar carregat. Han d’ajustar les peces necessàries per trobar la regularitat en l’estadística d’aquest castell. El Vendrell espera.