Un inici molt bo per un final dur per als Castellers de Sants

En els castells una mala caiguda pot condicionar tota una actuació. Per sort, als Castellers de Sants la mala caiguda els va passar a la tercera ronda quan només els quedava un castell per fer. Va ser un final dur, complicat i, fins i tot trist, per una actuació que apuntava a ser la seva millor de la represa. Els borinots van ensenyar el 2de8f per començar, el desè que descarreguen enguany i que els fa il·lusionar amb la possibilitat que a final de temporada li puguin pujar un pic més i convertir-lo en castell de gamma extra. Ara mateix el dos és un castell de present, però sobretot de futur.

A la segona ronda el castell de nou, que tampoc era una estrena perquè ja havien descarregat el 4de9f a la diada de La Mercè. Es va treballar, però es va completar per donar pas a l’estrena que, a priori, no els hauria d’haver castigat com ho va fer. Era el 7de8, la caiguda va ser dolenta, van tenir atencions mèdiques i els va obligar a retrocedir al Concurs per acabar amb el 3de7, el castell més petit que es va veure a la jornada de diumenge. Per sort, tenen actuacions per davant per treure’s aquest mal regust de boca.