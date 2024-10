Els Nens del Vendrell tornen per la porta gran a la jornada de diumenge

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

El salt de qualitat dels Nens del Vendrell és majúscul aquesta temporada. Marcant els ritmes necessaris per arribar al castell de nou, han ensenyat progressivament els castells bàsics de vuit, el 7de8 i el 2de8f. Tot i que tenien el coixí de Santa Teresa la setmana vinent, els vendrellencs ja van voler tastar el 4de9f a Tarragona per així repetir-lo d’aquí a set dies a la plaça Vella. Això sí, ho van fer a la segona després de fer un intent deixant clares la convicció i la bona feina de l’assaig. No era una prova per veure com estava, era una prova per descarregar-lo. El 7de8 i el 3de8 van completar la seva millor actuació de la represa que voldran repetir o millorar en la seva última gran actuació de l’any.

És una llàstima que no puguin insistir amb el 2de8f, que ja està descartat fins a la pròxima temporada, perquè seria un premi extra en l’evolució de la colla. Els Nens, passi el que passi, han d’estar molt satisfets d’aquest 2024 perquè fa escassament un any i mig el seu sostre era el 3de8 carregat. La colla deixa de ser aquella capaç del pitjor i el millor per instal·lar-se en la positivitat que reporta l’èxit.