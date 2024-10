Colla Joves Xiquets de Valls: una història d’amor-odi que s’allarga massa en el temps

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha històries d’amors cruels. La de la Joves i el 3de10fm és una d’elles. No és la primera vegada que es queden a escassos segons de fer l’aleta al castell de 10 i ara el més important és que no generi frustració, sinó tot el contrari, convicció. La Joves no pot defallir, ha d’insistir. Té una gran oportunitat d’aquí a uns dies per Santa Úrsula, però només depèn d’ells. El seu cap de colla, Francesc Ramon, no ha de tornar a tocar la corneta perquè el pati d’assaig estigui ple en tots i cadascun dels dies previs al 27 d’octubre. Han d’estar preparats per canalitzar la ràbia cap a l’objectiu. I arribarà.

L’actuació de la Joves al Concurs va ser singular d’entrada intentant el Pde8fm, però era un corrent que ja s’havia rumorejat els darrers dies. Sumar punts per estar sempre en la lluita de les millors pel podi i pel primer lloc. I va resultar perquè amb el 2de8sf carregat de la segona ronda la Joves estava ben viva. La història que ve després és el titular d’aquest text: amor- odi. Els queda una oportunitat aquesta temporada 2024 i no la poden desaprofitar.