Cinc anys després els Xiquets Reus recuperen el castell de 9

El cap de colla dels Xiquets de Reus, Oriol Ciurana, apuntava en la prèvia del Concurs de Castells que estaven fent una temporada monòtona. Certament en el primer tram de l’any el 3de8 i el 4de8 van ser els únics protagonistes de les seves actuacions junt amb un 7de8 que van estrenar en l’historial per Santa Anna. Però el setembre i l’octubre han destapat la capsa dels trons. Si per Misericòrdia van recuperar el 5de8 que no feien des de 2019, ara tocava el castell de 9, el 3de9f. Dues reestrenes molt importants per la confiança d’una colla que perseguia els objectius sense sort. És veritat que els va faltar descarregar també el 2de8f a la Tarraco Arena (només el van poder carregar) però no hi ha cap objecció possible.

Aquests tres castells han d’estar permanentment en l’imaginari dels Xiquets de Reus i els han de deixar veure molt més. I també, perquè no, el 4de9f que han carregat tres vegades però encara no han descarregat mai. Queda alguna actuació fins a finals de temporada i veurem si els tornen a provar, però ja podem assegurar que el 2024 ha estat un gran pas endavant en la història recent de la colla.