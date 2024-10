El 5de8 dels Marrecs de Salt, el millor premi per estar a la jornada de diumenge

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Estar a la jornada de diumenge del Concurs de Castells ja era un regal per als Marrecs de Salt, ja que només hi havien assistit en una ocasió l’any 2018. Els seus objectius s’allunyaven molt dels de la resta de colles presents a la Tarraco Arena i n’eren conscients. Ells a la seva i a gaudir de l’espectacle. Curiosament, van fer una actuació de més a menys. De més dificultat a menys dificultat, de manera que el castell de sortida era l’estrena, el 5de8. La temporada passada ja el van assolir per Sant Narcís i enguany volien avançar la seva arribada. Ho va aconseguir de manera excel·lent perquè el castell no va donar sensació que pogués trencar-se.

Feta la feina important calia repetir els deures amb el 2de8f, que havien fet el mes de juliol per la seva festa major i un 3de8, que van fer per cinquena ve- gada aquest 2024. Els Marrecs van marxar contents de Tarragona i amb la sensació que d’aquí a unes setmanes per Sant Narcís potser poden ensenyar alguna cosa més. Entre elles el Pde6 que han recuperat enguany (dos descarregats dos i un carregat). Per Fires a Girona toca millorar l’actuació del Concurs de Tarragona.