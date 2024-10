El 4de9f representa un pas més per als Castellers de Barcelona

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estrena del 4de9f dels Castellers de Barcelona aquesta temporada s’ha fet esperar. Feia setmanes que l’insinuaven després d’haver fet un intent a Vilafranca del Penedès a principis del mes d’agost a la diada de Martir’s Street. A les actuacions de la plaça Sant Jaume per La Mercè (la de colles locals i la de colles convidades) es va arribar a especular que el tornarien a ensenyar, però van optar per donar-li un parell més de setmanes i estrenar-lo a Tarragona. Al concurs van tornar a completar-lo amb la sensació que l’experiència és un grau, tot i que segurament hi havia estrenes en diferents pisos. És allò del pedigrí, la solera dels Castellers de Barcelona que moltes vegades sense fer soroll acaben sent protagonistes de diverses actuacions amb castells de nou. Perquè no quedarà aquí segur.

El seu calendari és extens i durant els mesos d’octubre i novembre tenen actuacions de compromís per tornar-hi. I sobretot per descarregar el 5de8 que és una altra gran notícia perquè no el feien des de l’any 2018. El 7de8 ja se’ls ha quedat petit, tot i que només fa tres setmanes era el seu castell límit de la temporada.