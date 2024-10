Puigdemont, sobre la xiulada a Illa a Tarragona: «No esperis massa aplaudiments del poble»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident Carles Puigdemont ha assegurat que Salvador Illa «no pot esperar massa aplaudiments», després que el president de la Generalitat hagi estat rebut aquest diumenge amb una gran xiulada a la Tarraco Arena Plaça, en l’inici de la final del Concurs de Castells. En una llarga piulada a X, Puigdemont ha enumerat raons per les quals no l'ha sorprès aquesta rebuda. Entre elles, l’expresident ha acusat el socialista «d’ignorar sistemàticament» la població que va defensar el referèndum de l’1-O; de posar al Govern «gent que odia la llengua pròpia» i «insulta la idea legítima d’independència»; i de pensar que «la Catalunya real és només la que t’expliquen els mitjans amics i els assistents a les trobades de les elits», entre altres.

«Quan creus que el Cercle d’Economia i els capitostos dels sindicats amics que van a les teves llistes representen el veritable pols empresarial i laboral del país...», arrencava Puigdemont la seva piulada. Fent ús de la mateixa fórmula retòrica, l’expresident també ha acusat Illa de manca de realisme («Quan mesures l’acceptació de les teves polítiques per les raspatllades que et fan els líders d’audiència...») i sensibilitat («Quan ignores que dia sí i dia també els treballadors del teu país no poden circular en tren amb normalitat...»).

Una sèrie d’enumeracions que l’expresident conclou amb la frase «No esperis massa aplaudiments del poble».

Puigdemont ha reaccionat així a la xiulada amb què la Tarraco Arena Plaça ha rebut el president Salvador Illa aquest diumenge. A tocar de les 10 h, la plaça ha esclatat en una sonora xiulada quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha arribat a la tribuna d’autoritats. Illa, acompanyat del president del Parlament, Josep Rull, i de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha estat rebut amb xiulets de bona part dels castellers que omplen la TAP i crits d’’Indepedència’.

L’escridassada ha seguit amb el cant de l’himne dels ‘Segadors’, que tradicionalment marca l’inici dels castells del Concurs de diumenge. Durant l’himne català s’han estès dues estelades que han recorregut la plaça mentre les primeres colles a actuar preparaven les seves pinyes.