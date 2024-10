Viñuales lliura la copa als guanyadors del III Concurs de Castells de 1952

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presidit aquest dijous a la tarda l'acte institucional commemoratiu del 3er Concurs de Castells, celebrat el 28 de setembre del 1952 a Tarragona.

Durant l'acte, l'alcalde de Tarragona ha lliurat el trofeu corresponent a aquest 3er Concurs de Castells als seus guanyadors ex aequo, les colles dels Nens del Vendrell i la Muixerra de Valls, totes dues amb 2.100 punts. Els castells assolits per ambdues formacions van ser el 2 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 aixecat per sota. Els caps de colla eren, per part dels Nens del Vendrell, en Jan Julivert, i per part de la Muixerra de Valls, l’Antoni Domingo Fuguet.

Donat que ningú havia previst que es pogués produir un empat en aquell moment, només hi havia preparada una copa per a la colla guanyadora, amb la qual cosa, es va acordar no donar-la a ningú i fer arribar els dos guardons més endavant. Aquest lliurament, però, mai es va produir. Quedava pendent, per tant, 72 anys després, el lliurament d’aquests guardons a aquestes dues colles.

L’Ajuntament de Tarragona i el Concurs de Castells han volgut rescabalar a les dues colles d’aquesta situació amb un acte casteller i institucional celebrat aquest dijous 3 d'octubre a l’Ajuntament de Tarragona. La celebració ha comptat amb la presència de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré; i el president dels Nens del Vendrell, Valentí Usón Virgili i el president de la colla Joves Xiquets de Valls, hereus de la Colla de la Muixerra de Valls, Ian Gallart, que han recollit els respectius trofeus.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha felicitat els guanyadors i ha expressat que «avui és un dia emocionant i aquest és un acte de justícia. És un honor poder tenir aquí avui representants d'aquella plaça castellera de fa 72 anys. Pocs ambaixadors més grans podem tenir per explicar la nostra cultura i tradició que els castells».

Els trofeus avui lliurats és una reproducció aproximada del trofeu de l’any 1952.