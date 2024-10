La tarragonina Esther Roca serà la directora general de Ports de la Generalitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Esther Roca Isart serà nomenada nova directora general de l’empresa pública Ports de la Generalitat. Segons ha pogut saber Diari Més, la tarragonina rellevarà Annabel Moreno, qui ocupa aquest càrrec des de juliol de l’any passat. Actualment, Roca és la directora adjunta de l’entitat, nascuda l’any 1998 i que està adscrita al Departament de Territori.

Al llarg dels anys, ha tingut una formació variada i continuada en l’àmbit de l’especialització jurídica i portuària, de la pràctica professional de l’advocacia, de l’administració i sector públic i de la direcció pública. Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), compta amb un màster en Direcció Pública per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i un diploma de l’Escola de pràctica professional de l’Advocacia (ICAT-URV).

Pel que fa a la seva trajectòria professional, compta amb experiència en el món de l’advocacia. L’any 2000, va començar el seu camí dins de Ports de la Generalitat com a responsable de l’àrea jurídica. El 2017 va fer el salt a directora tècnica de l’empresa pública i, quatre anys després, convertir-se en la directora adjunta, càrrec que ha ocupat fins a l’actualitat. L’any que va entrar a Ports de la Generalitat, també va ser nomenada consellera i secretària del Consell d’Administració i de la Junta General d’Accionistes de la societat Estiba dels Ports Catalans (ESTICAT).

Va tancar aquesta etapa el 2005, any en què va entrar com a secretària del Consell Assessor, fins al 2020, i el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, fins a l’actualitat. Tot això, compaginant les seves tasques en directives dins de l’entitat. Ara, ha estat escollida per ser la nova directora general de l’empresa i el seu nomenament es produirà en breu. Així, rellevarà l’advocada i política Annabel Moreno. L’exalcaldessa d’Arenys de Mar ha ocupat aquest lloc des de l’estiu del 2023.

Gestió i planificació

Ports de la Generalitat va néixer amb l’objectiu de dirigir, planificar i gestionar els ports pesquers, esportius i comercials no concessionats de tot el territori. Del Camp de Tarragona, hi ha, per exemple, el de Torredembarra, Roda de Berà, Salou o Cambrils. L’empresa pública també s’encarrega de regular els usos de les instal·lacions comercials, culturals, esportives, lúdiques i recreatives vinculades a l’activitat portuària o marítima que afavoreixen l’equilibri econòmic i social dels ports.