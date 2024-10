Registren cinc queixes cada nit de cap de setmana sobre les terrasses a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc queixes cada nit. De dijous a diumenge. A partir de la 1 h. Aquest és el balanç de les reclamacions vinculades a les terrasses dels establiments de Tarragona de la Guàrdia Urbana en l’últim any i mig. En aquest període, el cos policial ha rebut 101 queixes, de les quals el 75% es notifiquen a partir dels dijous, segons indica un informe de la Guàrdia Urbana al qual ha tingut accés el Diari Més.

El motiu principal: el soroll. 57 queixes han arribat a la Urbana per aquesta qüestió. La segona raó més comuna està vinculada amb l’ocupació de l’espai o l’aforament de les terrasses. En aquest cas, registren 42 reclamacions. Un dels punts calents a la ciutat és sens dubte la plaça de la Font. Les queixes veïnals són recurrents en un dels espais insígnia de la ciutat. De fet, la nit del passat 9 de juliol, 12 de les 14 terrasses obertes a la plaça van ser denunciades per sobreocupació.

Sobrepassar l’horari

Més enllà, la Guàrdia Urbana també registra queixes sobre les terrasses relacionades amb el seu horari de tancament, el consum de drogues, alteracions de l’ordre públic i l’exhibicionisme. Per dia de la setmana, la nit de dissabte a diumenge és la més problemàtica a la ciutat, acumulant 25 queixes. Cal destacar que només es registra una reclamació per veí, sense considerar si truca un cop o més. Dissabte i divendres empaten a denúncies relacionades amb les terrasses, amb 19. Els dijous se’n registren 12.

Caiguda entre setmana

Els dies entre setmana són més tranquils a nivell de queixes, sense sobrepassar les deu reclamacions diàries. Davant aquest escenari, la Unitat d’Intervenció Administrativa de la Guàrdia Urbana ha realitzat 2.063 actuacions relacionades en terrasses de la ciutat en l’últim any i mig. 449 inspeccions han sigut a establiments de restauració. A més, ha inspeccionat en 303 cops establiments d’oci. En 299 ocasions s’ha actuat al domini públic.

Règim sancionador

Precisament, la Guàrdia Urbana ha tingut un paper clau en la confecció de la nova ordenança de terrasses. Concretament, del règim sancionador. La nova norma estableix infraccions en molt greus, greus i lleus, segons els casos. Aquesta era una de les principals reclamacions de l’Associació d’Hostaleria de Tarragona Ciutat. El règim compta amb el vistiplau de la majoria de grups municipals.

Negociacions en curs

Uns grups que es troben immersos en negociacions per a aprovar la nova ordenança. En les reunions amb el govern municipal, la qüestió del soroll ha aparegut en diferents ocasions. En Comú Podem considera que Tarragona és una ciutat excessivament sorollosa i que s’ha de complir la normativa europea. Per la seva banda, el PP aposta perquè algunes terrasses no es desmuntin per a no fer soroll.

D’altra banda, ampliar o no l’horari d’estiu, que permet obrir fins a les 2 h els dijous, ha sigut un dels temes més debatuts pels grups. Junts es posiciona a favor de l’ampliació i ECP en contra. La Comissió d’Estudi de l’ordenança es tornarà a reunir el pròxim dimecres per a debatre les esmenes.