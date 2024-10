El Mercat Medieval de Tarragona es trasllada enguany del Pla de la Seu a la plaça de la Pagesia

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mercat Medieval de Tarragona s’ha celebrat tradicionalment als voltants de la Catedral, amb el Pla de la Seu com un dels principals escenaris. Enguany, però, l’organització s’ha vist obligada a canviar d’ubicació i traslladar-se a la plaça de la Pagesia i el seu entorn.

La decisió es va prendre fa mesos, a instàncies de l’Ajuntament, per motius de seguretat. En aquell moment, s’estaven duent a terme les obres d’emergència a Ca l’Ardiaca i encara no s’havia previst quan finalitzarien.

Finalment, els treballs van acabar a principis del mes de setembre. Tot i això, el canvi d’ubicació del Mercat Medieval, que tindrà lloc de l’11 al 13 d’octubre, s’ha mantingut.

Cal recordar que, el mes de juny, es va haver de reubicar la diada castellera del Pla de la Seu a la plaça de la Font per l’arranjament de Ca l’Ardiaca. La tanca perimetral que es va col·locar al voltant de la bastida limitava l’espai i dificultava la celebració d’actes amb gran volum de gent a la plaça que dona entrada a la Catedral.

Aquesta barrera es va treure un cop van finalitzar les obres d’urgència. Això va permetre que, durant les festes de Santa Tecla, es pogués celebrar amb normalitat l’Entrada del Braç, entre altres. El canvi d’ubicació del Mercat Medieval, es va fer, en el seu moment, per prevenció. Les obres, però, es van finalitzar força abans de l’arribada d’aquest consolidat esdeveniment a la ciutat.

Tres dies plens d’activitats

Tot i que se celebrarà en un nou emplaçament, el Mercat Medieval no perdrà la seva essència. De l’11 al 13 d’octubre, la plaça de la Pagesia i voltants s’ompliran d’activitats per a tota la família. Els tarragonins podran trobar estands d’artesania i d’alimentació, productes esotèrics, joguines de fusta, una taverna medieval i, fins i tot, una haima àrab. El divendres 11, a les 18.30, hi haurà un espectacle de màgia i malabars a càrrec de Gran Gabini. L’endemà, a les 11.30 i a les 18.30 hores, el grup de música tradicional la Kobla d’en Taudell farà una cercavila.

A les 12 h, tindrà lloc un espectacle de titelles per part del grup Invisible Titelles, que es repetirà a les 18.30 h. El Mercat Medieval acabarà el diumenge 13 amb la plantada de gegants i la cercavila a les 11.30 hores. Una hora després, hi haurà una altra cercavila de la Kobla d’en Taudell i la Bola Màgica. També actuarà el Ball de Bastons de Tarragona.