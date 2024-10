El gran repte de l’estrena del 3 de 10 amb folre i manilles de la Colla Joves Xiquets de Valls

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Al Concurs de l’any 2022 la Colla Joves Xiquets de Valls va ser l’alternativa als Castellers de Vilafranca gràcies a una actuació brillant on van descarregar el 4de9sf i van carregar el 2de8sf i el 5de9f. En aquesta edició volen fer un pas més i per això el seu gran objectiu serà el 3 de 10 amb folre i manilles que, sumat als castells sense folre, els pot portar al triomf.

El castell de 10 és el gran somni dels vermells des de l’any 2015 quan el van provar per primera vegada per Santa Úrsula. En total han fet cinc temptatives i alguna s’ha quedat a escassament cinc segons de coronar-se. De fet, a la Tarraco Arena ja el van provar l’any 2016 i va quedar en intent. Aquest 2024 volen assolir finalment el repte. Saben que si no pot ser pel Concurs, la feina estarà molt avançada de cara a la diada de Santa Úrsula el pròxim diumenge 27 d’octubre.

Des d’inicis de temporada el seu cap de colla, Francesc Ramon, va anunciar que el castell de 10 era el gran objectiu, però ja des de Sant Joan la Joves ha ensenyat dos castells de gamma extra que s’han convertit en la seva punta de llança: el 2de8sf, que ha viscut la versió perfecta per Firagost (també el van descarregar a la festa major de la Bisbal del Penedès) i la versió que es complica després de carregar i s’acaba trencant per Sant Fèlix i el Pde8fm, que han descarregat sis vegades en la millor temporada d’aquest castell de la seva història.

La Joves ha intentat dos castells més de gamma extra durant la temporada sense sort. A Vilafranca del Penedès van fer un intent desmuntat de 4de9sf a la tercera ronda de l’actuació, però sense la convicció que necessita un castell d’aquesta envergadura per les circumstàncies que van envoltar aquell dia. El cap de setmana anterior, també van fer un intent de 2de9fm a la Festa Major d’Igualada, però el castell es va trencar abans de coronar.

Durant tota aquesta temporada, la colla ha estat molt efectiva amb el 3de9f (11 descarregats), ha estat irregular amb el 4de9f (quatre descarregats i cinc intents desmuntats) i ha excel·lit amb el 4de8p (13 descarregats en els 13 intents que han fet).

Com els passa a les altres colles aspirants, la seva victòria depèn de les possibles errades que puguin cometre els Verds, que presenten un programa extraordinàriament ambiciós. Per això, la Colla Joves Xiquets de Valls, més enllà els dos castells sense folre i el castell de 10, ha tastat als assajos el 3de9sf per si d’aquest castell pogués dependre un assalt al primer lloc. Tot i això, tenen clar que les seves opcions passen primer per descarregar els altres tres castells en un programa que els portaria a fer la millor actuació sense pilar de la seva història.