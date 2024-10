ERC reclama que s’instal·li la barana de la Baixada Misericòrdia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona reclama a l'equip de govern del PSC que instal·li la barana projectada a la Baixada Misericòrdia. La formació fa aquesta petició la setmana que s'ha commemorat el Dia de la Gent Gran.

Segons el portaveu adjunt dels republicans, Xavi Puig, «el passamà és una instal·lació reclamada per les veïnes i veïns de la Part Alta, sobretot per la gent gran, que sovint tenen dificultats de mobilitat i por a l'hora de pujar o baixar pel carrer Misericòrdia». Aquesta barana és un element de cohesió per millorar el dia a dia de la gent de la Part Alta i per fer més accessible aquest carrer.

Puig ha apuntat que «des del govern d'ERC, el mandat anterior, vam escoltar la reclamació i per això vam deixar a punt el projecte l'abril del 2023». El republicà ha lamentat que «després de gairebé any i mig la barana encara no hi és, però la necessitat de la ciutadania sí, cal donar-hi resposta, la feina la vam deixar feta».