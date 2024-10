El concurs públic per la gerència de Promoció Econòmica queda desert a Tarragona

El concurs per a trobar el nou gerent va arrencar a l’abril.Ajuntament de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El concurs públic de l’Ajuntament de Tarragona per la gerència de promoció econòmica ha quedat finalment desert. Segons ha pogut saber el Diari Més, el millor qualificat al concurs, Victor Franquet, no ha presentat al·legacions als resultats finals del procés de selecció. Franquet es va quedar molt a prop d’assolir la nota mínima en les proves per a optar al lloc de treball. Tres candidats van acabar arribant a la fase final del concurs, però cap va assolir la nota mínima.

Davant aquest escenari, l’Ajuntament està estudiant com «replantejar» la situació. El que es té clar des del govern és que es vol continuar apostant per crear aquesta gerència, segons expliquen fonts municipals. El gerent, segons el que marcava el concurs, exercirà la direcció superior de gerència del Patronat Municipal de Turisme i la direcció i coordinació del servei de Treball i Activació econòmica i del Servei Municipal d’Ocupació. El seu sou fix serà de 79.181 euros l’any. A part, tindrà un complement variable, en funció de l’assoliment dels objectius, de 5.278,80 euros.

Segons explica l’Ajuntament, es busca aquesta figura perquè «facilitarà l’impuls i coordinació d’aquestes àrees, definint-ne l’estratègia i vetllant pel seu desplegament, d’acord amb els objectius establerts per la corporació municipal». La durada del contracte serà fins que, un cop finit aquest mandat, cessi el president de la corporació que el nomeni. Tot i això, el nou futurible alcalde podria prorrogar el seu contracte un altre mandat. A part, el govern també aposta per crear gerències a Serveis Generals i Urbanisme.