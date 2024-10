Comencen les obres de renovació de canonades a l'entorn del Camp de Mart

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dilluns, 7 d’octubre, Ematsa inicia les tasques de renovació d’un tram de la canonada d’abastament d’aigua a l'avinguda Catalunya a tocar dels Jardins del Camp de Mart. L’obra forma part del projecte de renovació i nou traçat de les canonades principals d’abastament de l’entorn de la Part Alta i s’inicia aquest mes, un cop acabades les obres al passeig Torroja.

Les actuacions tindran afectacions puntuals en la mobilitat de vehicles i vianants i les places d'estacionament quedaran anul·lades.

Es produiran talls puntuals de subministrament per dur a terme les connexions de les canonades. Ematsa disposa d’un servei d’alertes gratuït per a rebre avisos per correu electrònic sobre els talls programats i les avaries que provoquin interrupcions del servei. El servei es pot activar a través de l’apartat «contacta» de l’Oficina Virtual o trucant al telèfon d’atenció al client 900 550 555.

La durada prevista de les obres a l'avinguda Catalunya és d'un mes.