La Marina Port Tarraco es prepara per rebre 30 grans iots internacionals per al seu manteniment

En les setmanes vinents, la Marina Port Tarraco es convertirà en un punt de referència mundial per al manteniment i reparació d’alguns dels iots més grans del món. S'espera l’arribada de fins a 30 embarcacions d’alt nivell, amb la presència de més de 600 tripulants i 150 tècnics especialitzats, que donaran suport en les tasques tècniques que s’hi duran a terme.

Port Tarraco ha aconseguit consolidar-se com una destinació preferida per a grans iots gràcies a les seves instal·lacions d'avantguarda i serveis de qualitat internacional. La seva ubicació estratègica, combinada amb la capacitat de gestionar embarcacions de fins a 160 metres de llarg, la converteixen en una de les marines més ben valorades per professionals del sector nàutic.

Enguany, tal i com va passar també a la tardor de l’any passat, la Marina Port Tarraco penjarà el cartell de «complet» ja que aconseguirà que tots els espais d’atracada estiguin ocupats. El port per a super iots de Tarragona es consolida així com a destinació per a aquest sector en el Mediterrani, amb una plena ocupació amb més de 30 embarcacions.

Impacte positiu a la ciutat

Tarragona esdevé un destí imprescindible com a marina tècnica per fer manteniment i reparacions fora de temporada pels grans iots a escala internacional. El Port de Tarragona suma molts avantatges, de tipus logístic, de seguretat, capacitat industrial i de serveis, que fan molt atractiu el port i la ciutat per fer llargs períodes de manteniment.

Aquesta activitat intensa també tindrà un impacte positiu per a l’economia local, generant ocupació directa i indirecta, i reforçant el paper de Tarragona com a centre de reparació i manteniment nàutic.

L’estada de més de 30 embarcacions durant la tardor i l’hivern de 2024 significa la presència de fins a 600 tripulants. A més, els treballs inclouran des de tasques de manteniment rutinari fins a complexes reparacions tècniques per part de fins a 150 tècnics especialitzats.

La totalitat dels vaixells atracats a la marina, estan connectats al corrent elèctric (mesura obligada a Port Tarraco per reduir l’impacte ambiental) al mateix temps que tots compten amb una elevada capacitat per potabilitzar aigua de mar i produir la seva pròpia aigua dolça per utilitzar per a qualsevol ús, tant de neteja com de consum de boca.

Aquesta temporada s’espera que es marqui un nou punt de referència en la consolidació de Tarragona com a destinació per a la reparació i manteniment de iots de gran eslora, reafirmant la posició de la Marina Port Tarraco com un dels centres nàutics de major prestigi a la Mediterrània.

«Les nostres infraestructures i els serveis exclusius que oferim permeten que els vaixells rebin manteniments d’altíssima qualitat en un entorn òptim. La nostra geolocalització i la capacitat per acollir grans embarcacions, ens ha convertit en una destinació molt atractiva en l’àmbit global», ha afirmat el responsable de la Marina Port Tarraco.