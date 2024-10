L'exbatlle de Tarragona defensa el conveni urbanístic del Parc Central: «m'interessava la posada en marxa i el vial»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, ha defensat el conveni urbanístic subscrit amb Erosmer per establir un centre comercial a la ciutat. En la seva declaració en el judici del Parc Central, feta aquest dijous, ha explicat que l'acord incloïa contraprestacions per a la ciutat com ara el desenvolupament del polígon, aportacions per als clubs esportius o 187 milions de pessetes que es van destinar a les arques municipals en concepte de suport dotacional.

Nadal ha dit que no li interessava qui era l'adjudicatària de les obres sinó que «la posada en marxa del complex i la construcció del vial». També ha assegurat que no coneixia l'acord entre Metspor i Erosmer per a la compra dels terrenys coneguts com els «del gas». Nadal ha negat que conegués a l'empresari Lluís Figueras- investigat que va morir el 2011- i que tingués relació amb l'empresa Mundobrokers.

En la seva declaració, Nadal ha explicat que va ser soci de la societat Capital i Patrimoni S.A., durant els anys que va exercir d'advocat i que aquesta companyia es dedicava a crear societats ràpides per vendre-les, per exemple a bancs.

«Em vaig vendre les accions ràpidament i mai més hi vaig tenir relació», ha assegurat. A preguntes del fiscal sobre si coneixia algunes de les empreses de l'entramat investigades durant els anys d'instrucció – com Mundobrokers o Metspor-, l'exbatlle ha negat que les conegués.

Així mateix, ha dit que no coneixia el contracte d'opció de compra entre Mundobrokers i Gas Tarraconense S.A per comprar la finca coneguda com a «terrenys del gas». «No coneixia el senyor Carbonell Figueras, ni l'he tractat mai, tampoc sabia que s'havia fet aquesta operació», ha declarat Nadal.

L'exalcalde de Tarragona ha recordat que Continent i Caprabo eren les dues empreses interessades per instal·lar un hipermercat l'any 1989 a la ciutat i, que ell, era partidari de la proposta de Continente. Per la seva instal·lació, la Comissió d'Equipaments Comercial havia d'emetre un informe favorable. En el cas de Continente també calia la modificació parcial del Pla General i del Pla Especial de Reforma Interior, el PERI 6 (PERI del Gas).

Primer conveni urbanístic

L'exalcalde Nadal ha explicat que van subscriure un conveni urbanístic amb l'empresa Continente (Contisa) que incloïa contraprestacions per a la ciutat -per valor de 600 milions-, entre les quals hi havia aportacions econòmiques per als clubs esportius de la ciutat o la construcció d'un vial des del portal de Roser fins a la zona del port. Segons Nadal, els serveis jurídics de l'ajuntament van emetre informes favorables sobre aquest conveni urbanístic «amb algunes advertències d'il·legalitat». «Això significava una mínima part», ha asseverat.

«Al llarg dels meus anys d'experiència municipal, si cada vegada que els serveis tècnics i jurídics haguessin encertat, no hauria existit el tribunal contenciós administratiu, perquè els ajuntaments confien en el que diuen el seu secretari, interventor i lletrats, moltes vegades el Tribunal Superior de Justícia ho contradiu, per tant, no és dogma de fe el que diu un arquitecte o lletrat», ha argumentat per explicar que van contractar un assessor extern, el qual sí que va emetre un informe favorable sobre el conveni urbanístic. Amb tot, la Comissió d'Equipaments Comercial va denegar les propostes de Continent i Caprabo.

Segon conveni urbanístic

Després que no tiressin endavant les propostes de Continent i Caprabo, l'empresa Erosmer es va interessar per la instal·lació del centre comercial. Nadal ha declarat que l'Ajuntament va subscriure un conveni urbanístic amb aquesta companyia valenciana amb el qual es van pactar contraprestacions.

Entre elles, el desenvolupament del polígon, de l'entorn del futur centre comercial, diners per als clubs esportius, la preferència de la integració dels comerciants locals o 187 milions de pessetes, que es van destinar a les arques municipals en concepte de «suport dotacional». Aquests diners es van incloure en els següents pressupostos municipals, segons ha dit l'exbatlle. «Hagués quedat molt malament davant de la ciutat si hagués permès una rebaixa respecte al primer conveni», ha comentat.

No coneixia l'acord entre Metspor i Erosmer per a la compra dels terrenys

L'exalcalde ha respost que no coneixia els acords entre l'empresa Metspor i Erosmer per a la compra dels terrenys «del gas» ni que aquests incloïen «l'obligació» d'Erosmer a signar un conveni urbanístic amb el consistori tarragoní. Preguntat pel ministeri públic sobre si sabia que la companyia Carbonell Figueras era l'adjudicatària de les obres de construcció del centre comercial, Nadal ha respost que com a alcalde «només li interessava la posada en marxa del complex i del vial».

Pel que fa a les restes arqueològiques trobades, ha explicat que es van col·locar les troballes segons el que va indicar l'informe fet per la Universitat Rovira i Virgili. També ha declarat que li van demanar a la promotora dels treballs de construcció que «s'allunyés uns 100 metres d'aquella zona».

Defensa de l'actuació de Fernández

Nadal també ha explicat que l'exregidor d'Urbanisme, Àngel Fernández, no va intervenir en la Comissió d'Equipaments Comercial en la que es va aprovar la proposta d'Erosmer. «Hi vaig intervenir en veu, però sense vot, vaig defensar la posició d'Erosmer, Fernández no hi va intervenir», ha sostingut. I ha afegit: «No vaig influir en el seu vot, no tenia facultat per influir als grups». Respecte a la llicència d'obres, ha assenyalat que la va firmar perquè Fernández estava de vacances i tenia les competències delegades.