Jordi Llort: «La societat està allunyada de l’art, volem que la gent entri en els espais de creació»

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Com serà, enguany, el cap de setmana dels Tallers Oberts?

«Hi haurà 16 tallers oberts a la Part Alta, amb un total de 41 artistes participants. A més, hi haurà tallers i activitats per al públic».

Enguany comenceu amb una novetat.

«Sí, el divendres 4, les 8 del vespre, farem una inauguració amb els artistes a l’Antic Ajuntament. Hi haurà parlaments, un petit refrigeri i l’actuació de dansa de la companyia La Im.Perfecta i la violinista Gessamí Martin. A més, inaugurarem una exposició col·lectiva que es podrà visitar fins al dia 15. Cap a les 22 h, arrencarà el que jo en dic un passatallers: amb el grup Kapedamo, anirem passant per tots els tallers que formen part del programa».

Dissabte també heu organitzat una altra petita festa.

«Sí, serà al Club de Fangs, a les 8 del vespre, i actuarà Ivan Martínez, de Don Simon&Telefunken, que ara actua en solitari. L’entrada serà lliure i hi haurà servei de bar a càrrec de Santa Teca. Volem que sigui un espai de trobada amb tots els artistes, perquè si no, al final, cadascú està al seu taller i no ens veiem massa».

Què hi trobarà, qui entri en algun dels Tallers Oberts?

«L’artista treballant. I, segurament, també podrà veure coses que l’artista acostuma a tenir mig amagades. És un cap de setmana perfecte per entrar als tallers i xafardejar, perquè nosaltres no acostumem a estar oberts, com les botigues. En definitiva, hi trobaran l’artista, la seva obra i els seus secrets. També hi haurà artistes convidats, creadors que no tenen taller a la Part Alta però a qui volem oferir un petit aparador».

Per què les feu, aquestes jornades?

«Per acostar l’art al ciutadà. Volem fer pedagogia, explicar que els artistes no hi som només a les galeries d’art o en els circuits oficials. També tenim els nostres espais íntims. Pensem que iniciatives com aquesta ens acosten a la societat. I també que aquesta mateixa societat necessita entrar en aquests espais de creació, perquè d’aquesta manera pot veure coses com els processos creatius, esbossos de les obres finals, proves d’artista, esborranys, idees futures… Els nostres tallers són com petits nius de cultura».

Penses que, com a societat, estem allunyats de l’art i de la creació artística?

«Sí, molt, encara que a nosaltres ens costa veure-ho, perquè ens movem en el nostre cercle d’artistes. Hi ha, sobretot, una gran desafecció amb l’art contemporani. Cal fer molta pedagogia, perquè en l’art contemporani la contemplació no es fa a través de la perfecció tècnica. Hi ha tècnica, per descomptat, però més enllà dels cànons de representació, l’art contemporani fa una lectura del present, establint diàlegs amb el ciutadà, la societat i els seus conflictes, ja siguin qüestions de gènere, bèl·liques, ètiques, etc.».

Als Tallers Oberts també veneu obra. Voleu reivindicar que l’art és més que una contribució que els artistes feu al món.

«Sí, volem que la gent compri art i entengui el valor que té, i que és una inversió. Penso que, si algú vol una obra, l’ha d’escollir amb criteri i bon gust, no apostar per productes sense valor, poc ètics o lletjos».

Enguany els Tallers Oberts coincideixen amb les Festes del Roser.

«És la primera vegada que ho fem en aquestes dates, sempre eren abans de Santa Tecla, però enguany coincidim amb les festes perquè volem fer barri, i perquè pensem que hi haurà un efecte crida».

Què té, la Part Alta, que concentra tants tallers d’artistes?

«És un lloc bucòlic. Jo he viscut i creat en altres parts de la ciutat, però aquí dalt tot és més bonic. Tens tothom a tocar, i fas molt barri. Hi ha vidilla, seria com el Gòtic de Barcelona, però sense el turisme ni els narcopisos. Tenim la sort que a Tarragona encara està tot controlat. Després, també passa que gent crida gent, i història crida història. A la Part Alta hi ha molta història, arquitectura, pintura… I, per tant, és un espai agradable per a l’artista. Tenim moltes humitats, però preferim combatre-les i quedar-nos aquí».