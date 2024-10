El Joan XXIII fa la seva primera extracció cardíaca per donació en asistòlia controlada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip de Donació i Trasplantaments de l’Hospital Universitari Joan XXIII, el 26 de juny de 2024, va coordinar la primera donació en asistòlia controlada (DAC) amb canulació ante mortem i extracció cardíaca, al mateix centre sanitari. Es tracta d’una tècnica d’alta complexitat que va permetre la donació de fins a set òrgans en condicions òptimes de viabilitat.

Aquesta fita representa la primera extracció cardíaca per donació en asistòlia controlada duta a terme amb èxit a l’Hospital Joan XXIII; un procediment que fins ara estava limitat als centres amb cirurgia cardíaca.

Es tracta d’un procés en què el donant mor per una aturada cardiorespiratòria i, immediatament després, es reinicia el flux sanguini per evitar el deteriorament dels òrgans, mitjançant un dispositiu extracorpori que aporta oxigen als òrgans potencialment trasplantables. Aquest sistema de preservació d’òrgans a través de l’oxigenació extracorpòria ha permès augmentar tant la quantitat com el tipus d’òrgans disponibles per ser trasplantats.

La donació en asistòlia controlada ha anat creixent en els darrers anys, fins a arribar al 56 % del total de donacions a Catalunya l’any 2023. La col·laboració entre hospitals públics de Catalunya ha permès fer possible la donació cardíaca en centres sense cirurgia cardíaca. La planificació prèvia entre els coordinadors de trasplantaments de l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, sota la direcció de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), va permetre disposar de tot l’equipament material i professional necessari per dur-la a terme amb seguretat. És molt important també la participació dels professionals de les unitats de crítics i quiròfan per facilitar el desenvolupament de la cirurgia de donació i que el cor aturat torni a bategar en el seu receptor.

Ahir dimecres, el Dr. Gabriel Moreno González, director de Trasplantaments de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va fer una sessió clínica dirigida als professionals de l’Hospital Joan XXIII per compartir la seva experiència i els detalls d’aquesta tècnica.