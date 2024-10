Completen una nova fase de la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis de la URV

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada vegada és més habitual veure plantes fotovoltaiques als edificis de la Universitat Rovira i Virgili. Després de la recent instal·lació de plaques a les cobertes de la Facultat d’Economia i Empresa i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, a Bellissens, i al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació, a Sescelades, la majoria de campus de la URV compten amb energia solar.

No obstant, encara hi ha previstes més actuacions els propers anys, de manera que quan estiguin instal·lades totes les plaques previstes el 2027, s’espera que prop del 20% de l’energia consumida per la universitat sigui generada per aquestes fonts. Només en aquesta fase que s’acaba de completar, l’estalvi previst és de 52.000 euros anuals.

Abans d’aquestes últimes actuacions, ja s’havien col·locat plaques en espais dels campus Catalunya, Terres de l’Ebre i Sescelades. La URV espera que amb tot el que hi ha instal·lat fins ara s’assoleixi una producció total de 933.000 kWh anuals per a l’autoconsum, que correspon a un 6% del consum total d’energia.

La següent fase està prevista per a l’any que ve, amb la col·locació de plaques fotovoltaiques a la Facultat de Turisme i Geografia, a Vila-seca, i a més espais del campus Sescelades, concretament a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química i a les facultats de Química i Enologia.

Per al 2026, quedaran pendents les cobertes dels edificis en obres, com és el cas de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, i al celler experimental de Mas dels Frares, en què s’aprofitarà per fer-hi unes actuacions de reforma necessàries. Quan tot el que està previst s’acabi executant, es calcula que l’energia produïda per les plantes fotovoltaiques suposarà al voltant del 20% del consum total de la universitat.

La URV ha treballat fins ara en l’estalvi i l’eficiència energètica i en les dues últimes dècades ha reduït en més del 40% el consum elèctric per metre quadrat d’edificis. L’objectiu pel 2030 és reduir-lo un 50% i, a la vegada, eliminar completament el consum de gas natural i altres combustibles fòssils substituint les calderes de gas per altres sistemes de generació de calor. Des de l’any 2018 la totalitat de l’electricitat que consumeix la Universitat és d’origen renovable certificat.