«Bona predisposició» dels no adscrits per acordar amb el govern el pressupost de Tarragona del 2025

Els consellers no adscrits, Javier Gómez i Jaime Duque, seran peces claus per a la futura aprovació dels pressupostos del 2025. No només perquè donin suport o no a la proposta que faci el govern municipal, sinó també perquè el sentit del vot dels exregidors de Vox pot alterar la decisió final de la resta dels grups de l’oposició. Ara per ara, Gómez i Duque encara no han escollit entre el sí, l’abstenció o el no, però mostren «bona predisposició» per acordar amb l’executiu socialista els comptes de l’any vinent.

Els no adscrits van ser dels primers a reunir-se amb la comissió negociadora del govern, formada per la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, i l’assessor especial d’Alcaldia, Pau Pérez. En aquella trobada, van poder traslladar algunes de les seves propostes.

«Hem demanat una sèrie de coses importants per a Tarragona», assenyala Gómez, qui assegura que «el govern va considerar que eren bones idees i a nosaltres ens va semblar bé el que ens van comentar». L’edil assenyala que tenen més demandes a fer, tot i que ha preferit no donar detalls sobre aquestes.

Prioritat per Junts i ECP

Més enllà d’aquella primera reunió a principis de setembre, només s’ha produït alguna trobada informal. Gómez i Duque estan a l’espera que els socialistes els facin arribar «una còpia de tota la seva proposta per estudiar-la». Segons ha pogut saber Diari Més, el govern està prioritzant les converses amb Junts i ECP, un cop ERC s’ha negat a negociar perquè «l’alcalde ha dinamitat tots els ponts de confiança».

Fa un any, les dues formacions van ajudar a aprovar les ordenances fiscals i van donar suport al pressupost d’enguany. Cal recordar que els portaveus d’ambdós grups han manifestat en diverses ocasions que no acceptaran cap acord que inclogui els dos trànsfugues de Vox. Per la seva banda, Gómez assegura que no tenen «cap problema» en «secundar» les propostes de la resta de formacions «si creiem que són bones per als ciutadans».

El govern ha posat la directa per poder aprovar aquest mes d’octubre els comptes del 2025, ja sigui en el ple ordinari del dia 18 o en una sessió extraordinària. De moment, però, Junts, ECP i també els no adscrits veuen difícil que es pugui arribar a temps.