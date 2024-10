Berta Cabré renova quatre anys més com a presidenta de la FEHT

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Berta Cabré, l'actual presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) ha renovat el seu mandat com a presidenta per a quatre anys més, fins al 2028. Aquest nou període de lideratge arriba amb una clara voluntat de continuar treballant pel sector turístic a la demarcació de Tarragona.

En una Assemblea celebrada a Salou es va presentar el nou projecte, així com la nova junta que ha estat ampliada i renovada amb l'objectiu de donar resposta als reptes que afronta el sector en els pròxims anys.

Aquesta renovació busca enfortir la cohesió entre els diferents agents que integren el sector turístic, així com potenciar-ne la visibilitat territorial. Per això, cada associació sectorial que integra la FEHT incrementa la participació en la junta amb dos membres i s'incorporen tres nous delegats territorials per a les zones de Costa Daurada nord, Costa Daurada interior i Terres de l'Ebre. A més, s'han creat quatre comissions específiques: promoció, talent, sostenibilitat i comunicació.

Berta Cabré ha explicat que «em sento amb forces per continuar liderant la principal entitat del sector productiu que més aporta al PIB de la nostra demarcació. Per això, reforço la junta per tal de seguir treballant i impulsant nous projectes». Els principals objectius amb els que treballarà la junta liderada per Cabré són: continuar treballant per a la desestacionalització del turisme, així com garantir un creixement sostenible i equilibrat en tot el territori i durant els mesos de temporada baixa. A més, vol continuar posant en valor a tots els professionals que hi treballen i prestigiar el sector, destacant la qualitat i l'excel·lència dels serveis turístics de la zona.

Així doncs, en finalitzar l'Assemblea, Berta Cabré ha expressat la seva confiança en el potencial del sector turístic de Tarragona i en la capacitat col·lectiva per assolir aquests objectius, tot remarcant que «només amb una visió conjunta i una forta col·laboració serem capaços d'avançar cap a un turisme sostenible».

La nova junta de la FEHT està formada per:

Presidenta: Berta Cabré (Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre)

Vicepresident primer: Albert Savé (Associació Hotelera Costa Daurada i TE)

Vicepresident segon: Quim Cristià (Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i TE)

Tresorer: Albert Savé (Associació Hotelera Costa Daurada i TE)

Secretari: José Luís Túnez (Associació d’Agències de Viatge Receptives de la Costa Daurada)

Vocals: - Albert Canadell (Associació Hotelera Costa Daurada i TE)

- Jaume Orteu (Associació Hotelera Costa Daurada i TE)

- Mireia Sans (Associació de Càmpings de la Costa Daurada i TE)

- Oriol Calderón (Associació de Càmpings de la Costa Daurada i TE)

- Joan Calvet (Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i TE)

- Cristina Berengué (Associació d’Apartaments Turístics CD i TE) - Fernando Aldecoa (PortAventura Word)

- Eduard Farriol (Representant a la CONFECAT i a la CEHAT)

- David Batalla (Patró)

- Xavier Blasi (Patró)

Delegats territorials de la FEHT:

- Terres de l’Ebre: Àngels Ferré

- Costa Daurada Interior: Mireia Sans