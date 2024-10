Tarragona-Barcelona en 2 hores i quart: «Estàvem molt maltractats i ara ho estem una mica més»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Òscar Rovira, veí de Tarragona, ha agafat aquest dimecres, i com és habitual, el transport públic per anar a treballar a Barcelona a les nou del matí. Arran del tall ferroviari provocat per les obres del túnel de Roda de Berà, s'ha vist obligat a agafar el bus de les 6.30 hores per poder agafar el regional que sortia a les 7.25 hores de Sant Vicenç de Calders. Tot i que la previsió era arribar a les 8.10 hores, finalment, el comboi ha fet parada a l'estació de Sants a tres quarts de nou, és a dir, 35 minuts més tard del previst.

«Estàvem molt maltractats i ara ho estem una mica més, la situació és límit», ha criticat Rovira, qui ha passat de tardar una hora fins a dues i quart per arribar a la capital catalana.

«Hi haurà un moment en què no aguantarem més», ha afirmat Rovira, qui ha subratllat que a la situació de desesperació que arrosseguen els usuaris de Rodalies del sud de Catalunya des de fa anys, s'hi suma ara el pla alternatiu de mobilitat habilitat per Renfe. Un nou panorama que va arrencar aquest dimarts i que s'allargarà, com a mínim, durant cinc mesos. En el cas dels passatgers que agafaven el tren des de Tarragona, el trajecte fins a Barcelona s'ha incrementat entre trenta minuts i una hora, aproximadament.

En aquest sentit, Rovira ha recordat que fa deu anys es tardava uns cinquanta minuts en fer un trajecte que, a partir d'aquesta setmana, ja és d'una hora i mitja «si tot va bé». Per tant, considera que encara que la primera jornada del servei alternatiu es desenvolupés «relativament bé», no pot valorar-la positivament, ja que s'ha de tenir en compte que els usuaris venien «d'invertir vint minuts més diaris per trajecte -comparat a fa deu anys- i ara hem de sumar-hi vint, trenta o fins i tot una hora més».

En qualsevol cas, Rovira manté que aquestes primeres jornades són «irreals», perquè el volum de passatgers no està sent l'habitual, i que, per tant, no es pot agafar aquests dies com a referència. Segons ha afegit, caldrà veure com evoluciona el servei durant els pròxims dies per fer-ne una valoració adequada.

«Només exigim un servei digne»



Com l'Òscar Rovira, són milers les persones del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que diàriament agafaven les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, ara afectades pel tall ferroviari. En el seu cas, agafava el tren de les set del matí de Tarragona (ara el regional de les 7.25 hores de Sant Vicenç de Calders) i dos dies a la setmana tornava amb el de dos quarts de deu de la nit.

«Agafar l'últim tren de la nit i trobar-te que estàs dues hores parat, a les fosques, al mig del no-res, sense cap informació ni cobertura i sense saber si arribaràs a casa aquella nit o hauràs de dormir al tren fa que molts usuaris haguem arribat a una situació de desesperació límit», ha explicat Rovira.

Justament, arran d'aquest malestar insostenible i amb la voluntat d'exigir un servei «digne» es va crear fa mig any la Plataforma Dignitat a les Vies. «Només demanen poder arribar amb dignitat al nostre lloc de treball», ha assenyalat. Una organització que al principi només era un grup de Whatsapp entre usuaris de Rodalies per mantenir-se informats dels retards i les incidències del servei, però que s'ha acabat convertint en un moviment social que no descarta noves accions de protesta si no se solucionen els problemes ferroviaris a la demarcació.

Reus i l'Ebre els més castigats

Rovira també ha destacat que els veïns de les Terres de l'Ebre són els més castigats pel nou pla alternatiu, ja que per arribar a Barcelona han d'agafar el tren fins a l'Hospitalet de l'Infant, d'allà un bus cap a Sant Vicenç de Calders i tornar a agafar un comboi fins a Barcelona. Tot i que hagin recuperat l'Avant, que sobre el paper ha de permetre retallar una hora el temps de trajecte fins a la capital catalana, per a Rovira aquesta solució «és molt cara», ja que l'abonament és un 40% més car que en el cas de Figueres-Vilafant o Lleida.

En el cas del Camp de Tarragona, Reus és el municipi que s'ha vist més afectat pels talls, ja que «l'única opció que tenen per arribar a Sant Vicenç del Calders és la d'anar amb tren per l'interior», passant per La Plana – Picamoixons. «El temps de viatge des de Reus s'allarga entre 40 minuts i una hora», ha conclòs Rovira.