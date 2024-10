Tarragona acull un congrés d'experts mundials en votació electrònica

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona acull, del 2 al 4 d'octubre, el novè congrés internacional E-Vote-ID, que reuneix a 140 experts en votació electrònica i se celebra al Tinglado 1 del Port de Tarragona.

L'esdeveniment, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), oferirà 27 ponències sobre criptografia, ciberseguretat, confiança i desconfiança en el procés electoral o casos específics de sistema de vot electrònic, com els de Canadà, Alemanya, Polònia i Albània.

Entre els ponents hi ha Feng Hao, investigador d'Enginyeria de Seguretat de la Universitat de Warwick (Anglaterra), Lexi Merrick Boiro, del National Democratic Institute (Estats Units), i Michelle Brown, de Curious Fox Labs (Estats Units).

«La tecnologia és cada vegada més present i, de fet, ja és habitual en la gestió electoral. Molts països l'utilitzen per gestionar el cens, el recompte de vots o el mateix procés de votació», expliquen des de la URV.

Brasil i l'Índia, per exemple, utilitzen màquines de vot electrònic en comicis massius, mentre que a Estònia i Suïssa tenen implantats sistemes de vot per internet per facilitar la participació.

«En un món cada vegada més digital, la nostra responsabilitat, com a agents públics que som, és garantir que la ciutadania tingui accés a sistemes de votació segurs, fiables i accessibles», ha afirmat el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, durant l'obertura del congrés.

Entre els participants hi ha experts en criptografia i ciberseguretat, juristes, politòlegs, sociòlegs, responsables de l'organització d'eleccions, membres d'organitzacions internacionals d'observació electoral i de defensa de la democràcia i productors de tecnologia.