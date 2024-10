Quan trobar feina és la tasca més difícil: «Gràcies al programa em sento segur en el mercat laboral»

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Buscar feina és un procés complicat. El mercat laboral és difícil de navegar i trobar oportunitats sovint pot semblar impossible. Aquesta és una realitat que comparteixen molts joves a l’hora de començar o reprendre la seva vida laboral.

Malauradament, la situació resulta encara més costeruda per a aquells que es troben en situació o risc d’exclusió social. Factors com la discapacitat, l’origen, el gènere, el nivell formatiu, o altres circumstàncies socioeconòmiques com la manca d’ingressos o viure en un entorn desafavorit, actuen com a barreres que dificulten l’accés al mercat laboral.

És per aquest motiu que la Fundació la Caixa impulsa el programa Incorpora Jove, que acompanya joves vulnerables amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i aconseguir la seva integració sociolaboral, facilitant així també la seva inclusió social. Muhammad Nije és un dels 43 joves que ha atès el programa a Tarragona aquest any, i un dels 15 que gràcies a aquest han trobat feina durant els últims mesos.

Nije té 19 anys i va néixer a Gàmbia, però aquest novembre farà dos anys que va arribar a Tarragona. «L’educadora del pis on vivia em va parlar del programa, i així vaig conèixer a la Sara», explica Nije. Sara Soria és la tècnica d’inserció laboral de la Fundació Gentis, entitat del grup Incorpora que gestiona el programa a Tarragona. Junts van iniciar el camí que portaria al jove a la seva primera oportunitat laboral.

«El procés arrenca amb una entrevista personal que serà la que ens guiarà a l’hora de crear el pla individualitzat de cada participant. Ens expliquen les feines que han tingut, a què els agradaria dedicar-se…», afirma Soria. «A partir d’aquí valorem quines formacions serien les més apropiades o, en el cas que necessitin treballar immediatament per cobrir necessitats bàsiques, ens focalitzem en això», afegeix la tècnica.

Finalment, Nije es va decidir pel Curs d’Elaboració de Productes Frescos, impartida al Punt de Formació Incorpora, gestionat per Tarragona ACTUA. «Quan vaig iniciar el programa estava cursant uns altres estudis, però no em motivaven», admet Nije. En canvi, el jove va completar amb èxit les 250 hores de formació.

«Al principi estava una mica perdut, però m’agradava molt anar a classe. L’Helena, que va ser la meva tècnica d’inserció, és molt bona gent, i em va ajudar moltíssim. A més, vaig poder conèixer als meus companys, que també són persones molt maques. Em sentia molt a gust», afirma.

Competències transversals

«Evidentment, la formació aborda temes de l’àrea específica del curs, un bloc que permet als estudiants presentar-se a l’examen per a obtenir el carnet de manipulador d’aliments. Però també es tracten competències transversals com són la millora de l’autoestima, l’organització o la puntualitat entre d’altres. Aquestes eines també són molt necessàries a l’hora de desenvolupar-se tant en la vida professional com en l’àmbit personal», explica Soria.

Una porta al món laboral

Durant la formació els estudiants també realitzen pràctiques a empreses col·laboradores del programa. «En molts casos es tracta d’empreses familiars que necessiten personal qualificat a causa de l’alta demanda del sector. Gràcies a aquesta experiència, els participants poden conèixer el dia a dia de les professions i posar en pràctica els seus coneixements. A més, de vegades aquest primer contacte es converteix en una porta d’entrada al món laboral», assegura la tècnica.

Aquest va ser el cas d’en Muhammad, que es va poder incorporar a la mateixa empresa on va fer les pràctiques. També hi van fer tres dels seus companys. Uns altres tres van ser contractats en altres empreses. «Aquest programa ha estat una oportunitat brutal. Tant les classes com la feina m’han ensenyat moltíssimes coses. Al principi, per exemple, tenia dificultats a l’hora de comunicar-me, ja que no dominava el castellà, però treballant m’he pogut familiaritzar molt més amb la llengua», explica el jove.

Ara mateix el seu objectiu és trobar una nova oportunitat laboral que li permeti continuar formant-se, perquè els horaris de l’anterior eren difícils de compaginar. «Em sento molt més preparat a l’hora de realitzar aquesta nova cerca», conclou.