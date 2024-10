El Pla Daga a Tarragona se salda fins ara amb la retirada de quinze armes blanques

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, han requisat a Tarragona quinze armes blanques durant el dispositiu Pla Daga desplegat a diversos punts de la ciutat des de dijous passat i que s'està realitzant de manera simultània a municipis de tota Catalunya.

«Hem trobat navalles de tots els formats i fins i tot ganivets de cuina convencionals», ha afirmat a EFE l'inspector en cap de l'àrea bàsica policial de la comissaria Mossos d'Esquadra a Tarragona, Ramon Franquès.

Segons els Mossos d'Esquadra, el Pla Daga «dona resposta a l'augment de delictes i incidents amb ús d'armes, amb l'objectiu de treure-les dels carrers perquè la ciutadania pugui gaudir d´un espai segur».

L'operatiu a Tarragona s'ha centrat aquest dilluns en les estacions de trens i autobusos, llocs amb molt de tràfic, on els agents han dut a terme registres a usuaris. Hi han participat prop de quaranta agents.

«Una de les prioritats del Govern és que el transport públic sigui segur i estem fent una tasca de prevenció», ha assegurat Franquès.

Els policies retiren totes les armes blanques, del tipus que siguin, que localitzen als registres la persones. «Busquem la seguretat i la pau pública i, per això, traslladem el missatge que portar una arma blanca a la via pública no és una bona idea», ha explicat Franquès.

Zones de la part baixa de la ciutat, com els carrers Orosi i Apodaca, on s'ha produït un increment dels aldarulls són d'altres dels focus on aquest dispositiu fa èmfasi.

Segons els Mossos d'Esquadra, el Pla Daga ha comptat ja amb més de 800 controls per tot Catalunya i s'ha saldat fins ara amb la retirada de 272 armes blanques, entre elles ganivets, navalles, matxets, punyals o cúters, i 64 objectes perillosos, com ara bats de beisbol, i esprais de defensa, barres de ferro, pals de fusta i un puny americà.

Els dispositius s'han dut a terme en els anomenats espais de protecció reforçada: estacions de transport, zones d'oci nocturn, festes majors o llocs amb una gran concurrència de persones.