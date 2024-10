El Museu del Port presenta les dues embarcacions del segle XVII trobades a la Plaça dels Carros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres el Museu del Port ha presentat al públic les dues embarcacions de fusta de finals del segle XVII que es van extreure l’any 2012 arran de les obres per a la supressió del pas a nivell de la plaça del Carros de Tarragona i que, des d’avui, formen part del recorregut expositiu del Museu del Port Tarragona.

L’acte marca el final d’un procés de conservació i restauració, iniciat del 2012 fins el 2016, treballs realitzats al Laboratori del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), unitat de recerca del Museu d’Arqueologia de Catalunya, ubicat a Girona.

Les dues embarcacions, denominades 1 i 500 van ser traslladades aquest 2024 a Tarragona. En les darreres setmanes han estat ubicades de forma definitiva en el Museu després de finalitzar les tasques de restauració i muntatge. El Museu del Port es converteix així en l’únic espai cultural català i de l’Estat on s’exhibeixen dos derelictes d’embarcacions portuàries en un mateix espai museístic.

Els derelictes de les dues embarcacions, que s’estima que daten del segle XVII-XVIII, són probablement gavarres (embarcacions de treball portuari), encarregades d’efectuar els dragatges periòdics que es feien als ports. També podrien haver estat destinades a la càrrega i descàrrega de vaixells més grans i, des d’avui, s’ubiquen de forma definitiva a la part central del recorregut expositiu del Museu, en una plataforma a dos nivells per ser vistes totalment pels visitants del Museu.

El Vaixell 1 és una embarcació de 9,70 metres d’eslora amb 3,70 metres de mànega conservada. Mentre que el Vaixell 500 té 9,40 metres d’eslora i 1,60 metres de mànega conservada. Totes dues embarcacions tenien poc calat i portaven una antena amb vela que permetia desplaçar l’embarcació i la seva càrrega. L’equip expert sospita que ambdues embarcacions devien haver estat arrossegades fins on es van trobar, un punt proper a la costa com era la plaça dels Carros, per l’onatge i els corrents marins.

Troballa

Amb motiu de les obres de construcció del pas soterrat de les vies del tren de la línia València-Barcelona, a la plaça dels Carros de Tarragona, entre els anys 2011 i 2012, es va dur a terme una intervenció arqueològica d’urgència, dirigida per l’empresa CODEX, Arqueologia i Patrimoni, i finançada per ADIF.

Segons el document de l’arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, aquesta intervenció ha aportat informació sobre el desenvolupament històric de la zona des del segle XVIII fins a l’actualitat. Des de les barraques de pescadors a estructures portuàries del dic de Llevant de finals segle XVIII fins a elements que documenten la construcció del Moll de Costa i l’antiga estació de Lleida o Reus, a més de la urbanització de l’eixample de la Marina al segle XIX.

En els darrers moments de la intervenció arqueològica, finals del mes de maig de l’any 2012, quan s’estava preparant l’espai per instal·lar l’ascensor d’accés al pas es va topar amb el gruix important de la troballa: estructures de dos vaixells superposats que no es van poder extreure en la seva totalitat perquè les obres realitzades al pas soterrat impedien accedir-hi. Van ser documentats per l’arqueòloga Marta Bru Virgili, de manera molt acurada peça per peça, extrets i traslladats al Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya a Girona (CASC), unitat de recerca del Museu d’Arqueologia de Catalunya, on se’ls hi ha estat aplicat un tractament de conservació i restauració per poder ser exposats al Museu del Port de Tarragona. L’Autoritat Portuària de Tarragona, entitat a la qual pertany el Museu, va assumir el cost total del projecte de tractament dels derelictes.

La inclusió dels dos derelictes en l’exposició permanent del Museu es va preveure des de l’inici al projecte de reforma integral del Museu, en la qual se’ls va reservar un espai preferent i central en la nova distribució que es va portar a terme entre els anys 2020 i 2021.

Restauració

Els treballs de restauració i muntatge per a la seva exposició definitiva es va atorgar a l’empresa Rehatec Obres i Restauracions S.A.U., una empresa creada l’any 2001, especialitzada en diferents perfils de rehabilitacions. Les tasques han estat adjudicades amb un pressupost de 100.988 € (sense IVA) i la restauració prevista en un inici en 8 mesos s’ha finalitzat en gairebé mig any.