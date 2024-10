Montero (PP) declara que els terrenys del Parc Central de Tarragona es van «valorar d'una manera totalment especulativa»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Manuel José Montero, qui va ser regidor del PP i membre del govern municipal de Tarragona entre el 1995 i el 1999, ha assegurat que els terrenys coneguts com els del «gas», on actualment hi ha el centre comercial del Parc Central, es van «valorar d'una manera totalment especulativa».

Ho ha declarat aquest dimecres en el judici que jutja l'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament tarragoní (CIU), Àngel Fernández i els empresaris Juan Carretero i José Miguel Yubero per un delicte continuat de tràfic d'influències. El Tribunal va retirar l'acusació de blanqueig de capitals de l'advocat Enric Llobet, qui ja no forma part de la causa. En la seva declaració, el socialista Xavier Sabaté ha vinculat Fernández amb una de les societats investigades.