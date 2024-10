L’IMET oferirà activitats infantils aquesta tardor a les places de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut Municipal d’Educació, en el marc d’ampliar les oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu i les activitats de lleure educatiu, inicia un projecte de dinamització familiar a les places de la ciutat. Es tracta de Tardor a les places una activitat que convida les famílies a venir a jugar a les places els diumenges d’aquesta tardor.

A partir d’aquest diumenge 6 d'octubre, es duran a terme activitats adreçades a infants d'entre 3 i 12 anys i les seves famílies tots els diumenge al matí a la Plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau. L’objectiu és dinamitzar les places de Tarragona amb propostes de circ, creativitat, expressió corporal i moviment, jocs de lleure i jocs tradicionals.

Les activitats que els infants i joves fan més enllà de l’escola juguen un paper decisiu en el desenvolupament de les seves competències. Participar de la vida comunitària, gaudir dels espais públics i realitzar activitats amb els teus iguals són elements clau per generar vincles i potenciar el sentiment de pertinença. És per això que, des de l’Institut Municipal d’Educació s’engega el projecte amb l’objectiu de generar activitat dinamitzada, per infants i famílies, a les places de la ciutat.

L’horari de l’activitat serà els diumenges d’11 a 13.30 h. L’accés és lliure i gratuït. Tota la informació sobre aquesta proposta es pot consultar al següent ENLLAÇ.