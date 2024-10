L'Ajuntament millorarà tres àrees de joc infantils a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona, a través de la Brigada Municipal, duu a terme aquests dies els treballs de millora de tres àrees de joc infantils, corresponents a la plaça General Domènech Batet i Mestres, a la plaça Josep M. Salvadó i finalment a la plaça Jacint Verdaguer.

El conseller d'Espai Públic de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha posat en valor «les millores que s'estan duent a terme tot ampliant les zones de joc, renovant aquelles que ho requerien així com sumant la instal·lació d'elements de joc accessibles. Es tracta d'un exemple més de la intenció d'aquest govern en millorar l'espai públic dels carrer, places i parcs de la nostra ciutat».

En concret, a la plaça General Domènech Batet i Mestres, s’ha dut a terme la substitució dels elements de joc existents. Un cop feta la instal·lació del cautxú continu com a paviment d’absorció d’impactes al llarg dels 80 metres quadrats que ocupa la superfície de jocs, s’han col·locat tres molles individuals inclusives, que venen a substituir les existents i que són aptes per a l’ús d’infants amb capacitats diverses. A banda d’aquests tres elements, la plaça també incorpora un tobogan inclusiu en forma de locomotora amb capacitat per fins a 5 usuaris.

Per la seva banda, la plaça Josep Maria Salvador Urpí també amplia l’àrea de jocs existent fins ara, arribant als 225 metres quadrats. De la mateixa manera que en el cas anterior, un cop feta la instal·lació del cautxú continu al llarg de tota la superfície, s’han instal·lat una estructura multijoc inclusiva amb capacitat per fins a 35 usuaris de més de 3 anys, una estructura multijoc inclusiva de fins a 18 usuaris a partir d’un any, amb rampes d’accés a usuaris de capacitats diferents, amb amplades superiors als 0,8 metres per permetre el pas de cadires de rodes i caminadors i amb passamans per facilitar els moviments; un joc rotatiu tipus carrusel amb gir 360 graus i oscil·lant per a usuaris de més de sis anys; i finalment una molla individual inclusiva en forma d’animal.

Finalment, la plaça Jacint Verdaguer amplia la seva àrea de joc infantil existent fins arribar als 120 metres quadrats. A sobre de la superfície de cautxú, se sumen als jocs ja existents en aquest espai una estructura multijoc amb capacitat per 27 usuaris, una caseta de joc amb jardí inclusiva amb capacitat per 16 usuaris d’entre 1 i 4 anys i una molla individual inclusiva en forma de bèstia fantàstica que lliga amb la temàtica de l’estructura multijoc.

Els treballs de millora de les tres àrees de joc compten amb un pressupost de 207.187,27 € iva inclòs i finalitzaran durant els propers dies.