Aproven un pla especial per a la construcció d’una residència per a persones autistes a Tarragona

Render de l’edifici extret del projecte del pla especial urbanístic, elaborat per l’estudi BTA Arquitectura.BTA Arquitectura

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona tindrà molt aviat una residència per a persones autistes adultes. La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, el passat 27 de setembre, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció d’usos d’una finca municipal que no tenia un ús definit. Es tracta d’un solar ubicat al PP10, el nou barri a tocar de l’Anella Mediterrània i l’Autovia de Reus, entre els carrers de l’Esperança, d’Immaculada Sastre Miró i de Mercedes Rodrigo.

Són més de 7.700 m2 que es cediran a la Fundació Onada amb l’ús sanitari-assistencial i educatiu perquè pugui construir-hi aquest centre. Tindrà una capacitat per a 30 persones a la llar-residència i 30 persones més per al Centre d’Atenció diürna per a persones adultes.

El passat 8 de març, l’equip de govern ja va acordar admetre la petició d’implantar un centre per al tractament de persones amb trastorns d’espectre autista (TEA) en aquesta finca. «Hi ha greus mancances per donar resposta al desenvolupament mínimament adequat d’aquest col·lectiu amb TEA que comporta greus problemes d’integració, per això, es considera que es pot procedir a efectuar una concessió administrativa atenent a la utilitat pública i l’interès social que comporta sobre la finca de domini públic», indicava l’acord.

La fórmula que ha trobat el consistori és el de la cessió directa, atès que la promotora del centre, la Fundació Onada, forma part del tercer sector. «És un projecte que se’ns va presentar a l’inici del mandat i que vam veure amb bons ulls, perquè hi ha molta demanda en aquest àmbit», indica el conseller de Territori, Nacho García.

Ara, des del departament de Béns es tramitarà l’adjudicació per a la gestió de la residència. Quan passi el termini d’exposició pública es podrà aprovar provisionalment la cessió per a elevar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, que el podrà aprovar definitivament.

Dues fases d’obra

El projecte, d’entrada, estarà enfocat a les persones adultes. Serà un edifici de planta baixa i una planta, amb capacitat per a 30 persones a la llar-residència i 30 persones més al centre d’atenció diürna. La fase 1 tindrà una durada de 36 mesos a comptar des de la concessió municipal del terreny, i la 2 serà de vuit anys a partir de l’aprovació definitiva del pla especial. En la fase 2, destinada a l’atenció a nens i nenes, es preveu la construcció de 6 unitats residencials de 5 persones cadascuna, a més d’aules per a serveis escolars amb capacitat per a 32 persones. La cessió definitiva es preveu per al 2025.