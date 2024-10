Als museus també s’hi va a jugar

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cloe és una nena inquieta, curiosa i amb moltes ganes de passar-ho bé. I, per no n’hi hagués prou, té un amulet màgic amb el qual pot fer viatges en el temps. Aquesta nena és la protagonista del joc familiar Aventura’t al Museu, una gimcana digital impulsada per la Xarxa de Museus de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre (XMCTTE) que, des d’aquesta mateixa setmana, es pot jugar al Museu d’Alcover i al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT).

Aquesta gimcana és un joc pensat per als infants, que s’activa escanejant un codi QR que és a la porta dels museus, i que consisteix en un seguit de reptes i preguntes que només es poden resoldre fent la visita a l’espai corresponent. Es tracta, doncs, d’una proposta adaptada a cadascun dels espais museístics que formen part de la Xarxa.

En el cas del Museu d’Alcover, el joc es diu Els secrets dels bandolers, i convida la canalla a recórrer el poble, partint de la porta del Museu, tot descobrint espais, història i fets locals. Tot plegat, amb l’objectiu d’alliberar el bandoler alcoverenc Miquel Morell, que ha estat segrestat per les tropes del virrei. Al MAMT, per la seva banda, la Cloe farà servir l’amulet que li permet viatjar en el temps per parlar amb els artistes i entendre que l’art pot ser tan interessant i divertit com una estona de TikTok.

A través del joc, doncs, els nens i nenes aniran coneixent els espais relacionats amb cada museu, a la vegada que aprenen qüestions relacionades amb l’arqueologia, l’etnografia, l’art i la història.

Totes les gimcanes són gratuïtes, i es poden fer en català, castellà, anglès o francès. Per jugar-hi, només cal disposar d’un mòbil o tauleta.

Actualment, aquest recurs està ja disponible a onze dels setze museus de la xarxa: Museu Deu: Robatori al Museu Deu; Museu Pau Casals: La Casa Secreta de Pau Casals; Museu de Valls: El Tresor Secret de Valls; Museu Apel·les Fenosa: Els Somnis de Fenosa; Museu Terra: Les 10 Claus de la Sostenibilitat; Museu de Tortosa: Un símbol misteriós; Museu de les Terres de l’Ebre: Viatge al passat d’Ibar; Museu d’Història de Cambrils: El Secret del Molí i Museu Comarcal de la Conca de Barberà: Salvem la Història.