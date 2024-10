Tarragona viu el setembre més plujós dels darrers vint anys malgrat les altes temperatures

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Meteorològicament, durant el mes de setembre la circulació atmosfèrica ha estat molt pertorbada amb una ondulació molt marcada a l’Europa occidental, fet que ha facilitat el pas de diverses borrasques per Catalunya, pel seu caràcter majoritàriament atlàntic, han impactat sobretot a la demarcació de Tarragona.

Així doncs, el mes de setembre ha estat plujós o molt plujós a gran part de la província. De fet, ha estat el setembre més plujós dels últims 20 anys a punts de Terres de l'Ebre. Aquesta anomalia de la precipitació ha estat causada pel caràcter majoritàriament atlàntic de les pertorbacions que ens han visitat durant el setembre d’enguany.

El primer episodi de pluja extensa de la tardor va afectar la demarcació entre els dies 3 i 4 de setembre de 2024, on cal destacar els 75,8 mm que es van enregistrar a la Palma d’Ebre. D'altra banda, entre els dies 6 i 7, un episodi de tempestes fortes va arribar a Tarragona, amb acumulacions abundants de precipitació com, per exemple, els 123,0 mm a Montblanc o els 95,6 mm a Querol.

D'altra banda, del 17 al 24, la pluja va ser freqüent, però irregular a Catalunya, amb aiguats de 50 a 100 mm a punts del litoral, sobretot al sud, on al Baix Ebre es van registrar més de 200 mm. Cal destacar els 244,9 mm a l’Ametlla de Mar o els 198,2 mm als Alfacs. En alguns casos la pluja va caure amb intensitat forta, amb quantitats pròximes als 100 mm en un sol dia i molt localment més de 40 mm en 30 minuts: 42,0 mm a l’Ametlla de Mar el dia 17 o 41,0 mm a Tarragona – Complex Educatiu el dia 20.