L’Ajuntament de Tarragona ofereix la part central i l’ala esquerra de la Tabacalera per a la futura Biblioteca Provincial

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió mixta per a la futura Biblioteca Provincial de Tarragona, formada per l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, es va reunir el passat 27 de juny. Durant aquesta segona trobada entre les tres administracions, els tècnics del Ministerio de Cultura van poder visitar in situ la Tabacalera, que compta amb prop de 50.000 metres quadrats de superfície, on presumiblement s’acabarà ubicant aquest nou equipament públic.

Segons expliquen fonts municipals, el consistori tarragoní ha ofert a l’Estat la nau central de l’edifici, on es troba l’entrada principal, així com l’ala esquerra, que queda a la banda de la Necròpolis Paleocristiana. Pel que fa a l’ala dreta de l’antiga fàbrica de tabacs, que està a tocar del carrer Manuel de Falla, l’Ajuntament preveu que s’hi traslladi el Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona. Tanmateix, l’alcalde, Rubén Viñuales, aposta perquè una part de l’edifici es converteixi en un hub tecnològic per atraure empreses i centres d’investigació.

D’altra banda, el mòdul 5 de la Tabacalera es convertirà en els pròxims anys en un centre universitari, que permetrà impartir a Tarragona el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). Amb totes aquestes inversions, el govern municipal pretén que la Tabacalera esdevingui en un gran eix cultural, formatiu i científic.

Proposta de nous equipaments i els ja existents a Tabacalera.Diari Més

Definir la superfície

Els tècnics del Ministerio de Cultura estan acabant de definir els metres quadrats útils que haurà de tenir la futura Biblioteca Provincial. És a dir, quina serà la seva superfície total. Com a mínim, tal com es va anunciar fa uns mesos, en tindrà 8.000. Tanmateix, hauran de decidir la seva ubicació dins de l’edifici principal.

En cas que es decantin per l’ala esquerra, el nou equipament se situaria a prop de la Necròpolis Paleocristiana, un espai de titularitat estatal. Durant aquest estiu, el Ministeri de Cultura ha iniciat els treballs per rehabilitar el jaciment arqueològic i el museu, un projecte que suposarà una inversió de 7 milions d’euros.

Aquest 2024, també estava previst que hi hagués una partida per a la redacció del projecte arquitectònic de la nova Biblioteca Provincial de Tarragona. El passat mes de gener, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun anunciava que el concurs públic es convocaria enguany. La pròrroga dels pressupostos del 2023, però, han acabat endarrerint els terminis previstos per part del Govern central.

El Pla de biblioteques

La reunió que va tenir lloc el passat mes de juny va ser la segona de la comissió mixta formada per l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat. Durant aquesta, la consellera de Cultura del consistori tarragoní, Sandra Ramos, va reiterar la voluntat del govern municipal de quedar-se la biblioteca pública actual, ubicada al carrer Fortuny i que es traslladarà a la Tabacalera, perquè passi a mans de l’Ajuntament. D’aquesta manera, es vol guanyar un equipament més per al Pla de Biblioteques Municipal, el qual està en redacció.

La idea de l’executiu socialista és que la ciutat tingui almenys tres biblioteques públiques de titularitat municipal per cobrir tres grans àrees de la ciutat. La del carrer Fortuny seria per a la zona centre. Per a Ponent, està previst que l’any vinent es faci realitat l’ampliació i trasllat de la Biblioteca Pepita Ferrer al Mercat Municipal de Torreforta. A llarg termini, també es construirà una gran biblioteca de 2.000 metres quadrats a Sant Pere i Sant Pau.

Aquesta qüestió, així com la superfície final de la futura Biblioteca Provincial a la Tabacalera es tractaran en una tercera reunió de la comissió, que està pendent de convocar-se a l’espera dels nous nomenaments a les direccions generals de la Generalitat.