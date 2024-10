Cautela en la sortida de busos a l'avinguda Roma de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Cautela i proves en el primer dia de sortida i arribada d'autobusos a l'avinguda Roma pel tall a les vies. Els vehicles cap a Sant Vicenç de Calders han funcionat amb normalitat i sense aglomeracions. Només un bus s'ha omplert, el de les 6.09 hores.

Quatre informadors, cartells, membres de seguretat i coordinadors de Renfe esperaven els usuaris en la posada a prova del Pla Alternatiu de Mobilitat a tocar de la plaça Imperial Tàrraco.

«He vingut 20 minuts abans per si de cas. Vaig anar ahir a l'estació a preguntar, però no em van quedar clar els horaris», explicava Ainara Pozuelo. Ella és de Sant Pere i Sant Pau i entrena a Barcelona tres dies a la setmana. «Avui crec que va tot massa bé. Si continua funcionant el servei, més gent vindrà a agafar els autobusos i hi haurà més col·lapse», afegia Pozuelo. «M'he plantejat entrenar més dies a Tarragona, però primer vull veure com va. Tinc clar que no vull agafar el cotxe», concloïa.

Molts ciutadans preguntaven als informadors per horaris i freqüències per a altres dies, preveient futurs viatges a la ciutat comtal. «Tinc per si de cas l'abonament d'autobús perquè no sé com funcionarà el Pla. Tinc por que no es compleixin els horaris», expressava Luis Jiménez, qui viu a Tarragona i va cada dia a Barcelona a treballar. Els autobusos, que surten cada mitja hora, han funcionat amb relativa normalitat, seguint els horaris previstos. «Som de Tarragona i anem sovint a Barcelona per visites mèdiques. Avui ens hem aixecat més hora per si de cas», exposava la Dolors, acompanyada pel seu home. «Anirem provant. Intentarem que les visites no siguin aviat aquests mesos. No ens plantegem agafar l'AVE o el cotxe si no és una urgència», sentenciava.

A mesura que avançava el matí, els primers autobusos provinents de Sant Vicenç de Calders arribaven a l'avinguda Roma. «He sortit cap a les 8.30 hores de Sant Vicenç. No he tingut problemes a l'hora de sortir, no he vist aglomeracions», afirmava Carla Vázquez. Ella és de Barcelona i ve a Tarragona dos dies a la setmana a treballar. «Acostumo a agafar l'exprés a Reus. Em quedo a l'estació del Nord i vinc cap aquí. De moment anem bé, arribo a l'hora al treball», comentava Vázquez. En alguns moments, s'aglomeraven fins a tres autobusos a l'avinguda, fet que dificultava la maniobra als busos que sortien de l'estació. «Em plantejo agafar l'AVE, però al final té un cost econòmic i els preus van canviant. Si continua funcionant el servei de bus, seguiré així», reblava.

No tots estaven tan satisfets a l'arribar a Tarragona. «A Sant Vicenç de Calders m'han dit que el bus ens deixava a l'estació de tren, però hem de baixar aquí a l'avinguda», comentava un home. «Tocarà caminar. Però bé, és el primer dia, es pot entendre», afegia, mentre s'afanyava a enfilar rambla Nova amunt. Mentrestant, dues noies joves baixaven d'un autobús desconcertades. Anaven a l'Ampolla. «Teniu busos directes cap a l'Hospitalet de l'Infant, que us va millor. Deixeu-me mirar horaris de trens i us dic quin agafar», els deia una informadora.

Els informadors han tingut feina durant el matí, ja que molts usuaris es volien assegurar d'estar agafant els autobusos que tocaven. També, molts conductors els consultaven què fer, mentre miraven els quadres dels seus horaris. «Que faci el descans ara», ordenava una coordinadora. Es preveu que els següents dies hi hagi dos informadors al matí i dos a la tarda a l'avinguda Roma.

«Provarem de veure si arribem. M'he plantejat altres opcions, però si funciona aniré en autobús», comentava Toni Sánchez, tarragoní que estudia a Barcelona, mentre pujava al bus. Els xofers no han revisat si els usuaris tenien l'abonament. Dia de proves i de cautela en el primer dia del tall a les vies a Tarragona. Queda per veure si en els pròxims dies o setmanes la demanda del servei augmentarà i els autobusos podran absorbir tots els usuaris. Això ja serà a l'intercanviador de Battestini, que ja entra en el compte enrere per a inaugurar-se.