Diversos carrers de Boscos de Tarragona, a les fosques durant una setmana pel robatori de cables

Una usuària ha denunciat, a través de la xarxa social X, que el robatori de cable en diversos fanals del barri de Boscos de Tarragona ha provocat que es quedin a les fosques. Un fet que, assegura, hauria de conèixer l'Ajuntament, ja que, quan es va produir el robatori de cable, la Guàrdia Urbana es va desplaçar a la zona i hauria d'haver informat al consistori.

«Fa uns dies al meu barri van robar els cables dels fanals i estan tots precintats. De nit el carrer està completament a les fosques. El dia en el qual es va produir el robatori va venir la Guàrdia Urbana, o sigui que entenc que l'Ajuntament de Tarragona coneix la situació i algú -qui sigui- vindrà a arreglar-ho», manifesta l'usuària.

Concretament, hi ha diversos fanals que no funcionen al barri de Boscos. Alguns veïns expliquen que el robatori s'hauria produït la nit de divendres a dissabte. Un d'ells hauria trucat a la Guàrdia Urbana, que, va precintar els fanals. Els veïns es queixen que no tenen més informació.