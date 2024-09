Renfe ven per error més bitllets que seients disponibles a l'Avant de les 7 del matí de Lleida a Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha posat a la venda per error els bitllets de l'ampliació del servei de l'Avant de Lleida a Barcelona un dia abans de l'entrada en funcionament d'aquest servei, prevista per dimarts. Això ha provocat que diversos passatgers del comboi de les 7.05 hores d'aquest dilluns s'hagin trobat a l'estació de Lleida amb el bitllet comprat però sense seient. El comboi té unes 240 places i hi havia el doble de bitllets a la venda, 480.

Segons ha explicat Renfe, això ha fet que una trentena de passatgers hagin hagut de fer el viatge drets fins a Tarragona, mentre que altres s'han assegut a les places buides d'altres passatgers que pujaven al tren a Tarragona.

En adonar-se de la situació, Renfe ha enviat un tren addicional de Barcelona a Tarragona per donar servei als viatgers que s'havien quedat sense seient. Això ha provocat retards als combois d'uns 20 minuts.

El doble de freqüències a partir de l'1 d'octubre

Les freqüències d'Avant entre Lleida i Barcelona a les set del matí es doblaran a partir de l'1 d’octubre donant resposta, així, a una de les principals reclamacions dels usuaris que es desplacen cada dia a la capital catalana.