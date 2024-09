L'epilèpsia, protagonista de la tercera edició de la Tarraco Health Race

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona torna a tenir una cita amb l’esport i la solidaritat en una nova edició de la Tarraco Health Race (THR). El pròxim diumenge 24 de novembre la tercera edició de la cursa dels metges tornarà a recórrer els principals carrers de la ciutat per una causa solidària: la investigació i la sensibilització de la realitat de l’epilèpsia.

La THR es consolida com un dels esdeveniments esportius referència del calendari esportiu i manté les mateixes distàncies que en la passada edició: Un circuit de 5 quilòmetres que recorrerà la Rambla Nova, un altre de 10 quilòmetres que, a més de discórrer per la Rambla Nova, també aproparà als corredors al mar passant pel Port, el passeig Rafael Casanova i la platja del Miracle; i la caminada inclusiva que recorrerà les zones més emblemàtiques de la ciutat.

La sortida i arribada es duran a terme des de la Via de l’Imperi, on es concentrarà tota l’activitat relacionada amb l’esdeveniment. A més a més de tota l’activitat prevista amb carpes informatives de diferents entitats relacionades amb la salut i la solidaritat, hi haurà una masterclass de zumba en acabar la cursa de 10 quilòmetres.

«La Tarraco Health Race és un esdeveniment ja consolidat a la ciutat i que té l’esport, la salut i la solidaritat com a grans protagonistes», ha manifestat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler. Soler ha animat a tota la ciutadania a participar en aquesta cita «per gaudir d'una gran jornada i col·laborar amb l'associació Si jo puc, tu també #EPILEP».

Pel president del Col·legi de Metges de Tarragona, el Dr. Sergi Boada, «la THR és un clar exemple del que viu la nostra societat, on la salut i la solidaritat cada cop tenen més presència». En la mateixa línia, Boada ha remarcat la necessitat de la pràctica esportiva com la «medicació ideal» en la prevenció de malalties.

La Tarraco Health Race destina íntegrament la recaptació a una causa solidària. En la segona edició es van recaptar 13.000 euros que es van destinar a la Fundació Miquel Valls, destinada a l’atenció domiciliària de malalts i familiars d’ELA. Enguany, i després d’estudiar les diverses sol·licituds per a optar a l’ajuda THR es va decidir destinar els beneficis a l’associació Si jo puc, tu també #Epilep.

David Sanahuja, president de l’associació #EPILEP, ha destacat que «l'esport té el poder d'unir persones i visibilitzar causes importants i aquesta cursa és una mostra d'aquesta força solidària». Sanahuja ha explicat que la recaptació d’aquesta tercera edició de la THR es destinarà a la «recerca mèdica sobre l'epilèpsia, cosa que ens acosta a un futur amb més solucions per a tots».

Les inscripcions per participar a la THR ja estan obertes i es poden fer al portal web de la cursa www.tarracohealthrace.com.