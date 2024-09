L'Ajuntament de Tarragona rectifica i repinta un pàrquing mal ubicat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona va pintar aquest divendres un nou pàrquing per a motocicletes al xamfrà entre la Rambla Nova i el carrer Canyelles. La creació de pàrquings de motos era una reclamació de grups municipals com Junts per Tarragona i, de fet, en només un any el consistori ja n’ha generat més de 200. Aquest, en concret, va provocar controvèrsia per la seva ubicació.

El conseller d’ERC, Xavier Puig Andreu, que durant l’anterior mandat va liderar les carteres de Territori i Urbanisme i va seguir de ben a prop les obres de peatonalització del carrer Canyelles, va criticar l’actuació a través de la xarxa ‘X’. «Alcalde Viñuales, això és un accés per ambulàncies i bombers, no hi pot anar cap aparcament de motos. Però... que no ho veieu?», es va preguntar.

Poca estona després, l’Ajuntament va informar a través de la mateixa xarxa que s’havia arreglat la situació. L’aparcament quedarà a banda i banda d’aquesta rampa d’accés per a emergències, necessària en cas que s’hagi d’accedir amb vehicles motoritzats al carrer Canyelles, la plaça Corsini o l’entorn.