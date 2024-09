La insòlita història de la colla xinesa que va participar en el Concurs... i va sorprendre a tothom

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Concurs de Castells de Tarragona és una data important per a la tradició catalana i una jornada clau per a la conformació de l'identitat cultural del territori. Tanmateix, tot i el seu fort arrelament català, no és un acte que es tanca només a la gent d'aquí. El món casteller és un món obert a tothom, i ho va deixar clar durant el Concurs de 2016.

El 2016, la Tarraco Arena de Tarragona va ser testimoni d’un fet insòlit i històric. Els Xiquets de Hangzhou, una colla castellera procedent de la Xina i apadrinada per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, van participar en el certamen i, ademés, van protagonitzar una actuació memorable en la segona jornada del XXVI Concurs de Castells, descarregant un tres de nou amb folre, un dels castells més complexos del món casteller. La fita va ser rebuda amb una gran ovació per part dels presents a la plaça.

Aquesta actuació va suposar la primera, i fins ara última, vegada que una colla estrangera participa en el prestigiós concurs tarragoní, i ho ha fet amb una solidesa sorprenent. Els Xiquets de Hangzhou, nascuts el 2010 a la ciutat de De Qing, es van donar a conéixer per la seva ràpida evolució i, en aquella ocasió, van demostrar estar al nivell de les millors colles, quedant en una molt meritòria i digna desena posició a la classificació final.

Més enllà de l’èxit casteller, els Xiquets de Hangzhou van voler deixar una empremta solidària: el premi de 4.300 euros que van guanyar per la seva donació es va destinar íntegrament a la Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca mèdica.

L’empresari tèxtil Qian Anhua, fundador dels Xiquets de Hangzhou, va descobrir el món casteller durant un viatge a Catalunya el 2009. La seva presència al Concurs de Castells de Tarragona va suposar un moment clau en la internacionalització de la cultura castellera.