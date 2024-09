Eva Budesca Beltran, guanyadora del XXX Concurs de Mestres Romescaires

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La pèrgola del Serrallo va acollir ahir novament el Concurs de Mestres Romescaires. El certamen, organitzat pel Sindicat d’Iniciativa i Turisme, ha celebrat aquest 2024 la 30a edició.

Gairebé 15 concursants es van presentar amb el morter i els ingredients necessaris a les 9.30 h en aquest indret emblemàtic del barri mariner de Tarragona. Els organitzadors van lliurar una cassola amb tapa, el peix, l’oli, l’aigua, un fogó, carbó, un davantal i una cullera de fusta, amb els quals es van elaborar sis racions d’aquest tradicional guisat nascut a la ciutat.

Els aspirants a Mestre Romescaire van presentar les seves creacions al jurat a les 12.50 hores i, deu minuts després es van servir 200 racions de romesco al públic assistent.

Imatge d'una de les racions de romesco servides ahir al Serrallo@TGNturisme

Al voltant de les 14 hores, els organitzadors van fer públic als guanyadors erigint en primera classificada a Eva Budesca Beltra, qui va rebre el títol de Mestre Major Romescaire. El concurs va deixar un podi femení tancat per Lluïsa Beltran Sánchez i Rosa Mallol Pons, qui van ser nomenades Mestre Romescaires.

La resta de participants van rebre un diploma de Romescaire, acreditatiu de la seva participació en el concurs i un lot de productes. Durant aquesta edició, les racions s’han elaborat a les cassoles dissenyades pels artesans de Terrissa J. Cortiella.

La història del concurs

El Sindicat d’Iniciativa i Turisme va néixer l’any 1910 i amb la finalitat de promoure turísticament la ciutat de Tarragona, el president era Joan Noguera Salort que, junt amb el vocal Antoni Alasà (periodista conegut com a Máximo Burxa) van aconseguir un gran esdeveniment i ressò mediàtic. L’any 1951 va organitzar, el primer concurs de mestres romescaires, esdevenint Carme Brull Zaragoza la guanyadora d’aquella edició.

Aquell mateix any es va fer la primera edició del llibret «El romesco» confeccionat per Antoni Alasà Domingo. El 1977 es va decidir que el concurs es faria de forma biennal arribant aquest any al número 30 després d’una aturada durant la pandèmia.