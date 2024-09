Un any després de l'incendi al carrer Reial: «Fa un any que no puc entrar a casa meva, estic desesperada»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El novembre passat es va calar foc en un pis al carrer Reial de Tarragona. Tots els veïns es van haver d’evacuar, sense saber quan podrien tornar a casa seva. «S’ha hagut de fer tota la instal·lació elèctrica nova. Però no esperàvem que, gairebé un any després, no haguéssim tornat encara a casa».

La Montse Alabart va ser una de les afectades. «Estic pagant totes les despeses del pis però sense viure-hi. Vaig fent entre cases d’amics i familiars, però ja arriba a un punt desesperant», explica Alabart.

Segons explica la veïna, que fa gairebé vint anys que viu a l’edifici, alguns veïns punxaven la llum i la instal·lació elèctrica era un perill. «L’Ajuntament i la Guàrdia Urbana, a qui vam trucar diverses vegades, ho sabien. Però no van fer res», diu Alabart. El Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona disposa d’un pis també a l’edifici.

Des de SMHAUSA, expliquen que el foc es va produir a partir d’un carregador de mòbil, en un pis on hi havia molta acumulació de roba i altres coses, que van avivar l’incendi. «No té res a veure amb el tema elèctric de la comunitat», diuen.

Pis desballestat

Després de l’incendi, l’edifici es va acordonar i els veïns no hi poden entrar sense anar acompanyats pels Bombers. «A l’estar tot buit i sense vigilar, hi van entrar okupes. I em van entrar al pis a robar-me tots els electrodomèstics. No va quedar res», explica Alabart.

La setmana passada, els treballs per a arreglar la instal·lació elèctrica van acabar. «Vam poder entrar els veïns amb l’arquitecte municipal per a fer l’informe d’habitabilitat», diu Alabart. Però en entrar, es van trobar una desagradable sorpresa.

«Els pisos estaven totalment inundats. Després de tants mesos sempre poder-hi fer manteniment, tot estava malmès. El fals sostre a mi em va caure», exposa Alabart. Els veïns encara no saben quan podran tornar a casa seva i denuncien la «immobilitat» d’aquells qui «s’haurien de fer responsables». «Només demano que la situació a l’edifici sigui una prioritat per a l’Administració perquè es pugui solucionar al més aviat possible», conclou Alabart.