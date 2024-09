Un menor intenta robar un turista a Tarragona i és enxampat per un agent de policia fora de servei

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc del Miracle de Tarragona hauria estat l'escenari d'un intent frustrat de furt aquest dissabte, quan un menor d'edat hauria arrencat un penjoll d'or del coll de la víctima, que es tractaria d'un turista.

Segons ha avançat ElCaso.com, els fets haurien tingut lloc al voltant de les 17 hores, quan el jove s'hauria embutxacat la joia de la víctima i hauria arrencat a córrer. Hauria estat llavors quan un agent fora de servei de la Guàrdia Municipal de Riudoms s'hauria assabentat del furt, evitant que el lladre escapés i alertant als serveis d'emergència del crim.

Poc després haurien arribat diverses patrulles policials al parc, que haurien traslladat al jove a comissaria per identificar-lo i interrogar-lo, obrint així les diligències pertinents. A més, la víctima hauria pogut recuperar la seva cadena al mateix lloc dels fets.

Segons informa el mitjà digital, la víctima hauria decidit no interposar cap denúncia, ja que en pocs dies hauria d'abandonar la ciutat per retornar al seu país d'origen i, per tant, els tràmits de la denúncia i el possible judici resultarien un contratemps.