Els punxadiscos tarragonins PD Petting anuncien la seva retirada

Els punxadiscos tarragonins PD Petting han anunciat la seva retirada aquest diumenge a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. «Qui ens ho hagués dit aquella Cerca birra de 2016 quan vam pujar junts per primer cop a l'escenari que faríem el camí que hem fet. Ens ho hem passat molt bé i creiem que vosaltres també», expressen els membres del projecte en l'escrit compartit.

En aquest també aclareixen que aquesta decisió no ve motivada per cap conflicte intern, sinó que «té més a veure en fer-nos grans i que cada cop ens és més difícil conciliar els bolos i la resta de la nostra vida». Per tant, afirmen trobar-se en «el moment perfecte per marxar».

El duo també ha volgut agrair la col·laboració de diverses persones i col·lectius, com la Colla Jove de Tarragona, el No Callarem Fest, les Nits Malignes, la Febró, i altres tècnics que han fet possible la seva trajectòria. També donen les gràcies al seu públic fidel que els ha seguit al llarg de tots aquests anys.

Però la seva història no acaba aquí. Han anunciat que, abans de marxar definitivament, celebraran un last dance, previst per a finals del 2024. Prometen que serà una «gran festa» i ja estan treballant perquè sigui un comiat «apoteòsic».