La ciència omple la plaça Corsini amb prop de 5.000 participants a la Nit Europea de la Recerca

Cap de setmana científic a la ciutat de Tarragona. La setena edició de la Nit Europea de la Recerca ha despertat un any més la curiositat i l’interès de les famílies, que no han fallat a la seva cita anual a la plaça Corsini de Tarragona.

Unes 5.000 persones han visitat la fira de tallers que aquest divendres i dissabte han preparat més de 250 investigadores i investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i dels instituts de recerca del territori: ICAC, ICIQ, IISPV i IPHES.

Aquest ha estat l’acte central de la Nit Europea de la Recerca, un esdeveniment científic que es fa simultàniament a més de 300 ciutats europees i que demà continua al Port de Tarragona, amb un taller sobre microplàstics a les 12 h i la tarda de divendres 4 d’octubre a Tortosa, amb una nova fira de tallers a la plaça de l’Ajuntament de la ciutat.

El degoteig a la plaça Corsini ha estat constant. Nenes, nens i les seves famílies han anat omplert el recinte aquests dos dies per participar a uns tallers divulgatius que durant setmanes han estat preparant els investigadors per explicar, de forma comprensible, en què consisteix la seva recerca. El resultat d’aquest esforç ha estat la resposta del públic, bona part del qual ha tornat el segon dia de fira per completar el recorregut i descobrir les noves propostes.

En accedir a la plaça, els nens i nenes obtenien un passaport científic que els permetia anar completant alguns dels prop de 50 tallers organitzats aquest any. Les propostes han estat molt variades i els han permès fer un tastet de totes les disciplines científiques de forma molt experimental, lúdica i comprensible. Però, sobretot, poder-ho fer de la mà de les investigadores i investigadors que hi treballen cada dia.

Per arribar a tot tipus de públic, en el marc de la Nit Europea de la Recerca s’han realitzat altres activitats, com la sessió de microxerrades científiques que es van fer a Reus aquest dijous, i les més de trenta xerrades i tallers que durant tota la setmana investigadors i investigadores han fet a centres de secundària de tota la demarcació.

En aquesta iniciativa, que a les comarques de Tarragona coordina i organitza la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili (URV), s’hi han implicat prop de 300 investigadores i investigadors de la URV i també dels centres d’investigació CERCA del territori: Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). La proposta ha rebut el finançament de la Unió Europea.

L’Ajuntament de Tarragona, a través de l’oficina Europe Direct Tarragona, és el patrocinador principal de l’activitat de la plaça Corsini, juntament amb la Diputació de Tarragona i el Port de Tarragona. També ha comptat amb la col·laboració del Mercat Central de Tarragona i l’empresa Borges.

Taller sobre microplàstics al Port de Tarragona

Les propostes científiques continuen aquest diumenge. A les 12 h al Museu del Port de Tarragona l’investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV, Joaquim Rovira, farà el taller Plastificats!, per parlar sobre microplàstics, aprendre a identificar-los i conèixer les conseqüències de la seva presència al medi.

Fira de tallers científics a Tortosa

El punt i final de la Nit Europea de la Recerca a la demarcació serà a Tortosa, on el proper divendres 4 d’octubre es farà una fira amb una desena de tallers científics de 16.30 a 17 a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta activitat serà la cloenda del projecte durant aquest any, que tindrà continuitat el 2025.