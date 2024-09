L’Ajuntament de Tarragona i la Cambra de Comerç oferiran formacions de forma conjunta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona i la Cambra de Comerç han signat avui un acord amb l’objectiu de treballar conjuntament en el disseny i realització d’accions formatives, especialment per a persones en situació d’atur perquè puguin millorar la seva situació professional.

A partir d’aquest treball conjunt, l’Ajuntament de Tarragona cedirà espais municipals a la Cambra per tal d’impartir formacions. A partir d’aquest mateix mes d’octubre, hi ha previstes accions formatives com el Curs de Manteniment de Patinets Elèctrics de Mobilitat Urbana i Personal, de 450 hores. També està s’impartirà el Curs de Gestió Administrativa: vendes, compatibilitat i obligacions fiscals, de 120 hores i, per últim, el Curs de Logística Integral i Plataformes elevadores. Les tres formacions estan subvencionades per la Cambra de Comerç i es realitzaran a diferents espais municipals com el Centre Cívic de Sant Salvador o les aules de Tarragona Impulsa.

La signatura l’han dut a terme la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, aquest migdia a la Sala de Juntes de Tarragona Impulsa. Adan ha assegurat que «aquest acord suposa sumar recursos per un mateix objectiu: ajudar les persones i col·lectiu vulnerables que es troben actualment a l’atur».

Per la seva banda, Roigé ha agraït a l’Ajuntament la col·laboració que ens està oferint. «Em fa molta il·lusió perquè portem molts anys donant formació des de la Cambra», ha afegit.

La idea és que aquest acord sigui l’inici d’una col·laboració que pretén prorrogar-se més enllà de l’any 2025 organitzant i impartint formacions de forma conjunta. Tota la informació sobre els cursos es pot consultar a www.cambratgn.com.