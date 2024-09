La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2024-2025 al Teatre Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre Tarragona acull la nova temporada 2024-25 de la Franz Schubert Filharmonia. La seva dotzena edició de concerts al Teatre comptarà amb set concerts que aposten per reconegudes figures nacionals i internacionals.

Així és com aquesta temporada l’orquestra convida per primera vegada a artistes com Maxim Vengerov, Daishin Kashimoto, Alexander Chausian o Vlad Stanculeasa i amb la participació a les batutes de Laurence Equilbey, Carlos Miguel Prieto i Ton Koopman. A més, es manté i reforça l’estreta relació i víncles amb artistes que han col·laborat anteriorment amb la Franz Schubert Filharmonia com Alexandra Soumm.

Entre els programes articulats pel director titular i artístic de la orquestra, Tomàs Grau, es troben la Primera Simfonia de Brahms, la Simfonia núm. 3 de Mendelsshon, Escocesa, el Doble de Brahms i el programa inaugural de la Temporada, estrictament orquestral: la Cinquena de Mahler.

Pel que fa als programes amb solista, el públic podrà gaudir del Concert per a violí i orquestra núm. 1 i la Simfonia concertant per a violí, viola i orquestra de Mozart, el Doble concert per a violí, violoncel i orquestra de Brahms, els Concert per a violí i orquestra 1 i 2 de Bach, i el Concert per a piano i orquestra núm. 5, Emperador de Beethoven, entre d’altres.

La consellera de Cultura Sandra Ramos ha expressat que «un cop més és un orgull d’aquesta col·laboració que refermem, gràcies a la Franz Schubert Filharmonia Tarragona pot comptar amb aquesta temporada simfònica d’alt nivell. Una música que ha d’arribar a tothom i és per tothom».

E l director artístic de l’orquestra, Tomàs Grau, ha assegurat que es tracta de «set concerts amb la voluntat d’oferir i apropar una programació que expandeix els límits artístics de la formació i que faran viure la grandesa de la música simfònica de la mà de grans intèrprets i directors».